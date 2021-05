AS Roma har ansat José Mourinho som ny cheftræner. Det sker bare få uger efter, at protugiseren blev fyret i Tottenham.

Det bekræfter Serie A-klubben på sin private Twitter-profil tirsdag eftermiddag.

'Vi er glade for at kunne meddele, at vi er blevet enige med José Mourinho, så han bliver vores nye cheftræner, når 2021/2022-sæsonen begynder,' står der helt præcist i opslaget.

Den 58-årige fodboldtræner har erfaring med Serie A, da han tidligere har trænet Inter. Og det gjorde han med succes. De vandt således The Treble i form af Serie A, Coppa Italia og Champions League i 2010.

58-årige José Mourinho. Foto: Dylan Martinez Vis mere 58-årige José Mourinho. Foto: Dylan Martinez

Roma tilføjer på deres hjemmeside, at kontrakten med José Mourinho i første omgang løber frem til sommeren 2004.

Roma meddelte tidligere tirsdag, at den nuværende Roma-træner, Paulo Fonseca, ikke fortsætter i klubben efter sommer, og det har altså banet vej for Mourinhos indtog i Rom.

Mourinho blev fyret i Tottenham den 19. april efter flere sløje resultater.

Portugiseren har et imponerende karriere som træner for Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham og nu Roma.