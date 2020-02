Manchester City udelukkes fra europæiske klubturneringer i to år og får en bøde på 30 millioner euro (224 millioner kroner) for brud på Financial Fair Play-reglerne.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag i en pressemeddelelse.

Straffen gælder i sæsonerne 2020/2021 og 2021/2022.

Det er The Club Financial Control Body (CFCB), som har efterforsket sagen.

Foto: ANDY RAIN Vis mere Foto: ANDY RAIN

CFCB er det organ i Uefa, der dømmer i de sager, hvor fodboldklubber er under mistanke for at have forbrudt sig mod FFP-reglerne.

Ifølge CFCB har Manchester City begået alvorlige brud på FFP-reglerne ved blandt andet at overdrive klubbens sponsorindtægter mellem 2012 og 2016.

FFP er en forkortelse for Financial Fair Play, og reglerne handler blandt andet om, at klubber skal have orden i økonomien, og at gælden ikke må overstige en bestemt grænse over en flerårig periode.

Klubberne må ikke bruge flere penge, end de tjener, er grundidéen bag de finansielle spilleregler.

FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Manchester City Press Conference - Etihad Campus, Manchester, Britain - April 16, 2019 Manchester City manager Pep Guardiola during the press conference Action Images via Reuters/Jason Cairnduff/File Photo Foto: Jason Cairnduff Vis mere FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Manchester City Press Conference - Etihad Campus, Manchester, Britain - April 16, 2019 Manchester City manager Pep Guardiola during the press conference Action Images via Reuters/Jason Cairnduff/File Photo Foto: Jason Cairnduff

Man vil undgå, at budgetter og forbrug eskalerer, så bundløs gæld og konkurser bliver en realitet blandt fodboldklubberne.

Ifølge efterforskningen har Manchester City fejlinformeret Uefa i forhold til gæld, økonomi og indtægter i perioden fra 2012 til 2016.

Manchester City har reageret på straffen ved at meddele, at klubben snarest muligt vil appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Manchester City er skuffet, men ikke overrasket over udmeldingen fra Uefa, skriver City på klubbens hjemmeside.

Den engelske klub fortæller, at den hele tiden havde regnet med at anke sagen til en instans uden for Uefa.

Manchester City mener at have nok beviser til at bevise klubbens uskyld i sagen og håber nu på hjælp fra CAS.

I den nuværende sæson i Champions League er Manchester City nået til ottendedelsfinalen. Her møder klubben Real Madrid i to opgør. Den første kamp spilles 26. februar i Madrid, og der er returkamp i Manchester 17. marts.

/ritzau/