Det var grimme tilråb fra Burnleys bænk, der mandag fik Chelsea-træner Maurizio Sarri til at miste besindelsen.

I Chelseas opgør mod Burnley, der endte 2-2, mandag aften opstod der kaotiske scener i minutterne efter slutfløjt.

Her mistede en meget ophidste Sarri besindelsen, hvilket fik dommer Kevin Friend til at bortvise den italienske træner - hvilket kunne ses i tv-transmissionen.

Men ifølge ESPN var det ikke ud af ingenting, at Chelseas træner reagerede, som han gjorde.

Maurizio Sarri på vej ned i spillertunnellen efter at være blevet bortvist af dommeren. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Maurizio Sarri på vej ned i spillertunnellen efter at være blevet bortvist af dommeren. Foto: EDDIE KEOGH

Det var tilråb fra Burnleys bænk mod netop Sarri, der udløste balladen.

Ifølge mediet har kilder oplyst, at der blev råbt 'shit Italian' (på dansk 'lorte italiener') efter den italienske træner.

Og det var angiveligt flere personer fra Burnley-bænken, der stod bag tilråbene. Dog skulle Burnley-træner Sean Dyche ikke have været involveret.

Men Maurizio Sarri blev ifølge ESPN så rasende, at han - udover at blive bortvist af dommeren - ikke stillede op til interviews efter kampen. Det havde han i stedet overladt til sin assistent Gianfranco Zola, der også påtalte hændelsen og bemærkede, at Sarri følte sig frustreret.

»Jeg tror, han har hørt noget fra deres bænk (Burnleys, red.), men spørg mig ikke præcis hvad. Jeg tror, der vil blive fulgt på op det. Maurizio var meget ked af det. Vi forstår, det er en fodboldkamp. Man siger ting på grund af adrenalin, men han var ikke særlig glad,« sagde Zola ifølge ESPN.

Det forventes, at detaljerne om hændelsen mellem de to bænke vil blive inkluderet i dommerens rapport om opgøret, blandt andet fordi fjerdedommeren Roger East angiveligt var tæt nok på til at høre, hvad der blevet råbt fra Burnleys bænk.

Zola foreslog efter opgøret også, at Chelsea kunne bede den engelske FA om at reagere over for Burnley.

Med det ene point rykkede Chelse op på fjerdepladsen i Premier League. Burnley forblev på 15.-pladsen.