Uret havde kun lige nået at runde to minutter, og så stak det ellers helt af.

For mandagens derby i Parken mellem FC København og Brøndby fik en noget kaotisk start, da gæsternes fans pludselig antændte adskillige romerlys, som sendte en voldsom røgsky rundt i nationalarenaen.

Så voldsom, at kampen måtte afbrydes i hele 17 minutter, før dommeren vurderede, at der var sigtbarhed nok til, at spillet kunne genoptages.

Efter opgøret blev hjemmeholdets Rasmus Falk da også foreholdt den lange afbrydelse, da han mødte pressen.

Udsigten fra pressepladserne under afbrydelsen i Parken. Foto: Jakob Kløcker Vis mere Udsigten fra pressepladserne under afbrydelsen i Parken. Foto: Jakob Kløcker

»Det er selvfølgelig ikke optimalt, men det får ikke betydning for kampen,« lød det fra FCK-stjernen, inden han tilføjede:

»Det er træls for fansene og seerne. Ja, alle egentlig. Men det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved, så det er ikke noget, jeg bruger tid på.«

Til gengæld ville Rasmus Falk gerne bruge lidt tid på at snakke om den situation, som han og resten af hovedstadsklubben har sat sig selv i med kun ni kampe tilbage af sæsonen.

I skrivende stund ligger FCK nemlig hele fem point efter Brøndby i mesterskabsspillet.

Og den stilling gør ondt at kigge på, erkender midtbanespilleren.

»Vi har gjort det svært for os selv. Det er et ultimativt pres, vi har lagt på os selv, og det må vi bære. Og så må vi gøre alt, vi kan, for at få så mange point ud af de sidste 27 mulige,« afsluttede han.

FC København tabte mandagens dramatiske derby med 1-2, da Brøndbys Sean Klaiber sendte alle tre point til Vestegnen i overtiden.

Du kan læse B.T.s karakterer fra kampen LIGE HER.