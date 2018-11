Randers FC mangler aldrig motivation, når de møder AGF.

Heller ikke denne aften, hvor kronjyderne vandt 0-2 over lokalrivalerne i Aarhus.

Randers FC scorede to kyniske mål, hvor aarhusianerne samtidig så sløve ud. Og Randers FC's anfører Nicolai Poulsen er selvsagt glad for sejren.

»Vi spiller en klog første halvleg og er forholdsvis dygtige med bolden, når vi har den. Og så er det dejligt at se noget kynisme i dag, både i deres og i vores felt. Der bliver ikke givet meget væk«

Randers FC fans i Superligakampen mellem AGF og Randers FC på Ceres Park i Aarhus , søndag 4. november 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Randers FC fans i Superligakampen mellem AGF og Randers FC på Ceres Park i Aarhus , søndag 4. november 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Randers ligger nu á point med AGF. Begge hold har 18 af slagsen og to point op til oprykningsspillet. Randers har desuden ikke tabt til AGF siden 2015. I otte kampe i alt.

»Det kan have noget med motivationen at gøre. Vi får sagt til de spillere, som ikke er fra byen, hvor meget det betyder for klubben og for fansene og for os allesammen. Men ellers så tror jeg, at de (AGF, red.) ligger godt til os. Det kan ikke være en tilfældighed, når det er så mange gange i træk. Det kan være, de ikke er lige så motiverede som os,« siger anføreren, der håber, at hans hold, kan bruge sejren som et springbræt til at kravle længere frem i tabellen.

Han fortæller desuden, at sejre mod AGF er ekstra gode.

»Det betyder ufattelig meget. Der er ikke noget hold, jeg hellere vil slå end AGF. Jeg er vokset op med, at når man møder AGF, så giver man alt, hvad man har, og så skal man vinde. Det nyttede ikke, da man var barn, at komme hjem og sige, man havde tabt til AGF. Den dur ikke. Så det var en fornøjelse,« siger Poulsen.

Randers FC's 25-årige anfører har spillet hele sin professionelle karriere i klubben, ser man bort fra en udlejning til norsk fodbold i 2017. Han lavede én assist i søndagens kamp.