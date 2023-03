Lyt til artiklen

Han har tre idoler.

Michael Jordan, Tiger Woods og Julia Roberts.

Det fortalte en sprudlende Pep Guardiola på et pressemøde tirsdag i kølvandet på, at Manchester City gik videre i Champions League efter den samlede sejr på 8-1 over Leipzig.

»Jeg er en fiasko i Champions League. Selv hvis jeg vinder Champions League tre gange, er jeg en fiasko,« sagde han ifølge Daily Mail.

Og det er her, de tre idoler kom ind i billedet efter den seneste sejr på 7-0.

For Pep Guardiola blev faktisk spurgt til, hvor stolt han er over at være i kvartfinalen for sjette år i træk, noget intet andet hold i Europa har præsteret.

Noget, der fik ham til at afgive det lidt specielle svar.

»Julia Roberts kom for nogle år siden til Manchester, ikke i 90erne da Sir Alex vandt masser af titler. Hun kom i den periode, hvor vi var bedre end United, i de fire-fem år. Og så besøgte hun Manchester United,« fortalte Guardiola, der fik pressen til at grine.

»Hun kom ikke for at se os. Og det er derfor, at selv hvis jeg vinder Champions League, kan det ikke gøre op for det faktum, at Julia Roberts kom til Manchester, og det var ikke for at se os. Selv hvis jeg vinder Champions League, kan det ikke gøre op for skuffelsen.«

Besøget den kække træner henviser til fandt sted i november 2016, hvor den verdensberømte skuespillerinde sammen med sin mand og sine tre børn var på besøg på Old Trafford.

Her så hun Manchester United spille 1-1 mod West Ham.

Billeder fra dengang viser, hvordan Julia Roberts efter kampen gik rundt nede på banen med blandt andre Michael Carrick og Wayne Rooney.