Christian Eriksen vil gerne spille hver gang, men har forståelse for at blive hvilet i et tæt kampprogram.

Christian Eriksen sad på bænken i de første 64 minutter, men kom siden ind og blev matchvinder med et mål i tillægstiden, da Tottenham slog Burnley lørdag eftermiddag.

Selv om kampen endte lykkeligt for Eriksen og Tottenham, var han ikke glad for at starte ude, om end han udviser forståelse for manager Mauricio Pochettinos dispositioner i et tæt kampprogram.

- Alle vil gerne på banen, når man sidder derude. Man tænker, at man kunne gøre det og det. Man vil ikke sidde på bænken, når man normalt starter. Det var også pisse koldt i dag, siger Christian Eriksen til TV3+.

- Vi får at vide fra gang til gang, hvem der starter ude og inde. Vi får holdopstillingen et par timer før kampen, og så ved man, om man skal spille eller ej. Sådan er det i øjeblikket, der er mange kampe i øjeblikket, og det er fint at passe på alle spilleres kroppe.

- Vi har også en del skader, så jeg tror også, at træneren har lidt hovedpine i øjeblikket, siger danskeren.

Både i sin tid på bænken og på banen kunne han se Tottenham vade i chancer, men uden forløsning.

I overtiden fik Eriksen så selv chancen, og han var iskold, da han sparkede afleveringen fra Harry Kane i mål.

- Det var selvfølgelig planen, at jeg skulle komme ind og have hovedrollen, siger Eriksen muntert til TV3+.

Det var Eriksens første fuldtræffer i Premier League i denne sæson.

Tottenham og Eriksen skal i aktion igen onsdag. Her er modstanderen ærkerivalen Arsenal i kvartfinalen i Liga Cuppen.

Dernæst følger det tætte og traditionsrige juleprogram i Premier League.

