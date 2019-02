Patrick Mortensen fik hul på bylden hos AGF og fik lige sendt en 'hilsen' til sin kone efter sejren over Sønderjyske.

Der var således smil og overskud hos Patrick Mortensen efter 2-0 sejren over Sønderjyske i aftes.

Angriberen fik scoret sit første mål for AGF, da han hamrede kuglen ind langt udefra. Og så var der i den grad plads til spas:

»Jeg plejer at sige, at det er bedre end sex, men det er min kone ikke så meget for, at jeg siger,« lød det fra angriberen.

Patrick Mortensen efter kampen. Foto: Claus Fisker

»Spøg til side, det er fantastisk at få så dejligt og rent et træf og se bolden fise ind. Og så var det bare endnu mere dejligt, at det var ned mod vores egne fans og jeg kunne stå der helt alene med dem de første par sekunder, før de andre kom løbende. Det betød meget for mig, og det var dejligt at give lidt igen til alle,« sagde han til Stiften.

Den 29-årige angriber skiftede i januar til AGF fra norske Sarpsborg 08, og langskudsmålet i kampens døende minutter var en lettelse for Patrick Mortensen, som havde et par gevaldige afbrændere i sin debut for AGF ugen forinden.

»Jeg følte, at der opstod en god mulighed for at afslutte, og at se den gå ind var naturligvis en stor forløsning for mig på to fronter. På den ene side var det et virkelig vigtig mål for hele holdet, da målet dræbte spændingen i opgøret i en periode, hvor vi var presset tilbage på banen,« sagde Mortensen til Ritzau:

»Omvendt var det selvfølgelig også en personlig forløsning for mig, og det er rart, at jeg kan krydse et mål af.«

Patrick Mortensen i jubel med AGF'ere. Foto: Claus Fisker

AGF-træner David Nielsen var efter kampen tilfreds med sin angriber, og han hylder især Mortensens mentalitet op til kampen.

»Målet var virkelig høj klasse af Patrick Mortensen, og det var ufatteligt vigtigt både for os og for ham. Eksekveringen i selve sparket var høj klasse.«

Med sejren kom AGF helt op på femtepladsen, inden de resterende kampe spilles i denne runde.

