Sory Kaba har det med ikke at juble med holdkammeraterne, når de scorer.

Tidligere i efteråret fortrak han ikke en mine, da FC Midtjylland uden ham på banen vendte et truende nederlag i Brøndby til en sejr, og onsdag aften havde han næsten samme reaktion, da Alexander Scholz scorede det udlignende mål mod Liverpool.

Kaba havde forinden forsøgt at tage straffesparket, men det fik han ikke lov til af forsvarsprofilen, der tidligere har sparket straffespark i Champions League med stor sikkerhed og er førsteskytte.

»Jeg tror som sådan ikke, der var nogen usikkerhed om, hvem der skulle sparke. Alle vidste godt, det var Scholz,« siger træner Brian Priske og tilføjer om situationen:

»Selvfølgelig står der en angriber, som gerne vil score et mål, det, tror jeg, er tydeligt for enhver. Det, tror jeg, er tydeligt på stort set ethvert fodboldhold rundtomkring. Men der var ikke nogen tvivl om, at Scholz skulle sparke, og det gjorde han også ganske sikkert,« forklarer Priske, der ikke tillægger hans udstråling og den manglende jubel det store:

»Jeg kigger mest på hans præstation end hans udstråling. Jeg tror sgu ikke, det hjælper ret meget at kigge på den. Så jeg kigger på hans præstation, og jeg synes, at han spiller en fremragende kamp på rigtig mange punkter i dag. Han mangler bare at prikke den ind. Han mangler bare at score. Det ærgrer mig, men det ærgrer selvfølgelig allermest ham, at han ikke får scoret. Og hans holdkammerater selvfølgelig også,« lyder det fra FCM-træneren.

Da de andre spillere var færdige med at stå og glædes over scoringen i en stor klynge, gik anfører Erik Sviatchenko hen til Sory Kaba.

»Jeg siger bare til ham, at det er helt okay, at han gerne vil sparke. Og at nu er vi videre, vi har fået det ene mål, og nu skal vi bare klø på, og der svarer han bare yes, yes. Og det er han klar på,« siger Erik Sviatchenko og tilføjer:

»Det er jo dejligt, at vi har nogle spillere, der vil sparke. Jeg vil også gerne sparke straffespark. Det er det, jeg er nede og sige til Scholz, at jeg kan også sparke. Det er vigtigt, at vi har spillere, der gerne vil det, og Kaba er jo bare mega ivrig efter at komme ind i et flow af mål, han var inde i en lille stime, og det, tror jeg bare, er meget naturligt, og det er det, jeg siger til ham. At nu har vi scoret, og nu skal vi have mere ud af denne her kamp, og det er han helt enig i,« forklarer Erik Sviatchenko.

Alexander Scholz' mål var nok til, at FC Midtjylland igen hentede et point i Champions League, ligesom det var tilfældet i sidste uges kamp mod Atalanta.