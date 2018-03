Andreas Cornelius fik 20 minutter på banen, da Atalanta tabte med 0-2 til Juventus.

Juventus ser ud til at være på direkte kurs mod klubbens syvende italienske fodboldmesterskab på stribe.

Onsdag aften vandt storklubben den udsatte kamp mod Atalanta med 2-0 og udbyggede dermed forspringet i Serie A til nærmeste forfølger, Napoli, til fire point.

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius fik de sidste 20 minutter på banen for Atalanta og nåede ikke at markere sig nævneværdigt.

Føringsmålet faldt efter knap en halv times spil, da Juventus fangede gæsterne på flade fødder i et hurtigt kontrastød.

Douglas Costa førte bolden frem i lyntempo og spillede den til Gonzalo Higuain, der fra højre side af straffesparksfeltet bragte Juventus i front med 1-0.

Atalanta startede i en defensiv formation nærmest uden angribere, men ændrede slagplan i anden halvleg.

Det betød, at blandt andre Andreas Cornelius blev skiftet ind, men planen om en afsluttende offensiv blev hurtigt forpurret.

Stopperen Gianluca Mancini fik to advarsler i løbet af to minutter og måtte forlade banen med et rødt kort, hvilket efterlod gæsterne med en mand i undertal.

Atalanta havde dårligt nået at sunde sig, før Juventus endegyldigt afgjorde forestillingen.

Med flotte kombinationer blev Atalanta-forsvaret splittet for alle vinde, så Blaise Matuidi let kunne øge til 2-0.

Mens Juventus altså stormer mod mesterskabet, er Atalanta på ottendepladsen i Serie A.

/ritzau/