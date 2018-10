Massimiliano Allegri så sit Juventus-hold spille en stærk første halvleg i 1-0-sejren over Manchester United.

Manchester. Juventus-træner Massimiliano Allegri er sædvanligvis ikke en mand, der stiller sig tilfreds.

Men efter tirsdagens 1-0-sejr ude over Manchester United i Champions League kunne den italienske træner alligevel godt svinge sig op til flere rosende ord.

- Vi spillede en god kamp, siger Massimiliano Allegri til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Efter massiv Juventus-dominans i første halvleg af kampen på Old Trafford så træneren dog lidt, som han var mindre begejstret for i anden halvleg.

- I anden halvleg pressede United mere og pressede os til at begå fejl med bolden, så vi gav dem et par chancer, siger Massimiliano Allegri.

Træneren er dog ikke i tvivl om, hvilket hold der var bedst i kampen.

- Sejren var imidlertid fuldt fortjent. Vi gjorde det godt i forhold til at kontrollere på midtbanen og pludselig øge tempoet, når vi havde muligheden for det i angrebet, siger han.

Paulo Dybala scorede kampens eneste mål efter 17 minutter.

Juventus havde flere gode muligheder, blandt andet til Cristiano Ronaldo, men portugiseren fik ikke scoret mod Manchester United, hvor han spillede fra 2003 til 2009.

Et kvarter før tid var den tidligere Juventus-spiller Paul Pogba tæt på for United, men hans afslutning ramte stolpen.

Juventus topper gruppe H med ni point, mens Manchester United er nummer to med fire point.

Spanske Valencia har to point, mens schweiziske Young Boys er sidst med et point. De to bedste hold går videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/