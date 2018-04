Genoplev dramaet i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Det blev en nedtur af dimensioner for Juventus, da fodboldklubben onsdag aften røg ud af Champions League i kvartfinalen.

De italienske mestre førte 3-0 ude over Real Madrid og var således på vej mod forlænget spilletid, da spanierne flere minutter inde i dommer Michael Olivers tillægsminutter blev tildelt et kontroversielt straffespark.

Målet der sendte Real Madrid i Champions League-semifinalen - for ottende sæson i træk. Foto: JUANJO MARTIN Målet der sendte Real Madrid i Champions League-semifinalen - for ottende sæson i træk. Foto: JUANJO MARTIN

Cristiano Ronaldo reducerede til slutstillingen 1-3, og dermed kom Real Madrid videre til semifinalen med samlet 4-3.

Juventus-træner Massimiliano Allegri ærgrer sig på sit holds vegne efter en flot præstation i returkampen.

»Jeg er ked af det på spillernes vegne, både i forhold til kampen i Torino og aftenens kamp.«

»Vi var bedre end Real Madrid i 60 minutter i Torino, men vi tabte 0-3. I aften dominerede vi,« siger Juventus-træneren til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Massimiliano Allegri følte, at hans hold var godt med, og træneren havde kun brugt en enkelt indskiftning, før Real Madrid blev tildelt straffesparket.

Superstjernen Cristiano Ronaldo fejrer straffesparksscoringen i overtiden, som sendte Real Madrid i Champions League-semifinalen på bekostning af italienske Juventus efter et vanvittigt drama. Foto: OSCAR DEL POZO Superstjernen Cristiano Ronaldo fejrer straffesparksscoringen i overtiden, som sendte Real Madrid i Champions League-semifinalen på bekostning af italienske Juventus efter et vanvittigt drama. Foto: OSCAR DEL POZO

Træneren måtte dog bruge en indskiftning i forbindelse med straffesparket, fordi veteranmålmanden Gianluigi Buffon blev så rasende over kendelsen, at han brokkede sig til et direkte rødt kort.

»Små detaljer afgjorde desværre opgøret. Jeg havde planlagt to udskiftninger til den forlængede spilletid, og jeg troede på, at vi kunne vinde samlet,« siger træneren.

Juventus-spillerne var rasende på dommeren efter at han havde tilkendt Real Madrid et straffespark. Foto: CURTO DE LA TORRE Juventus-spillerne var rasende på dommeren efter at han havde tilkendt Real Madrid et straffespark. Foto: CURTO DE LA TORRE

Massimiliano Allegri har på fire år ført Juventus frem til to tabte Champions League-finaler.

Træneren finder trøst i præstationen onsdag aften med henblik på fremtiden.

»Vi viste, at Juventus er et hold, der er vokset meget i de seneste år.«

»Vi spillede en flot kamp, og jeg vil lykønske spillerne.«

»Vi skal tage selvtillid fra denne præstation med til næste sæsons Champions League,« siger Massimiliano Allegri.

