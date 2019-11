Cristiano Ronaldo må højst sandsynligt se Juventus' kamp mod Atalanta fra tilskuerpladserne.

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo er "99 procent sikker" på at misse weekendens kamp for Juventus mod Atalanta.

Det bekræfter Ronaldos træner Maurizio Sarri.

Det sker som følge af en mindre knæskade, som Juventus-spilleren har bokset med på det seneste.

Lørdag er en vigtig kamp for Juventus. Holdet skal kæmpe for at fastholde førstepladsen i Serie A, hvor det fører med bare et point ned til Inter på andenpladsen.

Omvendt vil en sejr til Atalanta, der spiller på hjemmebane lørdag, betyde, at klubben er tættere på den eftertragtede top-4, der giver billet til Champions League.

Atalanta ligger lige nu nummer fem med to point op til Cagliari, der har spillet lige så mange kampe.

Sarri mener derfor også, at det kan blive en vanskelig kamp.

- Irriterende er en underdrivelse. De spiller med intensitet og aggressivitet, men har også stor teknisk kvalitet, siger træneren.

34-årige Cristiano Ronaldo har været i vælten på det seneste, hvor han to gange er blevet skiftet ud hos Juventus.

Senest skete det efter 55 minutter, da Juventus slog AC Milan i Serie A, og ifølge Sky Sport Italia forlod Ronaldo i arrigskab stadionanlægget, inden kampen var slut.

Det blev fremstillet, som om at Ronaldo og Juventus-træner Maurizio Sarri var på kant med hinanden.

Sarri har senere meddelt, at Ronaldo havde et "mindre knæproblem", og det lader til, at det er samme skade, der forhindrer profilen i at spille lørdag.

- Vi talte sammen for et par dage siden, og nogle gange skal man lade spillerne køle ned, siger Sarri om Ronaldos reaktion efter udskiftningen.

- Vi har udviklet et træningsprogram til ham, og målet er, at han er klar til at spille igen på tirsdag mod Atlético Madrid. I kampen mod Atalanta er det 99 procent sikkert, at han ikke kommer til at spille.

Cristiano Ronaldo var søndag med til at spille Portugal til EM-slutrunden med en 2-0-sejr ude over Luxembourg.

/ritzau/AFP