Emre Can er blevet forbigået til Juventus' Champions League-trup.

Nu føler tyskeren sig røvrendt af den italienske klub.

25-årige Emre Can blev henover sommeren rygtet væk fra Juventus, men et løfte fra klubben, fik ham til at blive.

Det løfte er nu blevet brudt:

»Jeg vil drage mine egne konklusioner, og jeg vil tale med klubben, når jeg vender tilbage (fra landsholdssamling, red.). Jeg blev lovet noget andet af klubben i sidste uge. PSG jagtede mig, men jeg valgte at blive i Juventus. På betingelse af, at jeg kom med i Champions League-truppen,« udtaler Emre Can til det tyske medie, Bild.

Belsutningen om at blive i Juventus fortryder Emre Can inderligt nu:

»Jeg er ekstremt chokeret. Samtalen varede kun ét minut, og jeg fik ingen begrundelse. Det har gjort mig vred og ked af det,« lyder det fra Can.

Den kroatiske stjerneangriber, Mario Mandzukic, er også blevet udeladt af Champions League-truppen. Det virker til at tyskeren og kroaten er røget helt ud i kulden efter, at Maurizio Sarri er kommet i besiddelse af trænerposten i klubben efter skiftet som manager i Chelsea.

Mario Mandzukic er også udeladt af Juventus' CL-trup. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Mario Mandzukic er også udeladt af Juventus' CL-trup. Foto: MARCO BERTORELLO

Emre Can fik ellers meget spilletid i sidste sæson med 29 optrædener i ligaen og seks kampe i Champions League.

I alt blev det til 37 kampe i sidste sæson, hvor Emre Can kvitterede med fire kasser.

Men det bliver altså ikke til Champions League bold for tyskeren i efteråret.

Emre Can kom til Juventus fra Liverpool sidste sommer på en fri transfer.