Øjnene på bolden, McKennie!

Juventus' amerikanske stjerne Weston McKennie er gået viralt – efter at en fotografs kamera fangede ham i at sende lange blikke efter en kvindelig italiensk tv-reporter under lørdagens 1-1-kamp mellem 'Juve' og Verona.

Den 22-årige amerikaner sad på Juventus' bænk og lignede en mand, der havde set en engel. Men det var såmænd bare den yderst populære Serie A-reporter fra DAZN, Diletta Leotta, som han havde fået øje på.

Og billedet af McKennie, der har tabt underkæben, er – selvfølgelig – blevet en internetsensation.

Weston McKennie wasn’t ready for Italian football pic.twitter.com/gLcRpStZuS — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 28, 2021

Og Juventus-spilleren kan nu blære sig med, at han blevet et regulært 'meme' på de sociale medier.

Weston McKennie is a walking meme pic.twitter.com/hvfdALAqq9 — USMNT Only (@usmntonly) March 1, 2021

29-årige Diletta Leotta er et særdeles populært navn i Italien, og hun råder over mere end syv millioner Instagram-følgere.

For fire år siden var hun dog hovedperson i en uheldig sag, da hendes telefon blev hacket, så nogle nøgenbilleder blev spredt på nettet. LÆS MERE OM DEN SAG HER.

Men Weston McKennie og andre beundrere kan godt glemme det. Diletta Leotta er netop fundet sammen med den tyrkiske skuespiller Can Yaman, som lige har skudt en film i den italienske hovedstad.

Foto: Alberto PIZZOLI Vis mere Foto: Alberto PIZZOLI

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Weston McKennie skiftede som teenager fra Texas til tyske Schalke 04.

Han er i denne sæson udlejet til storklubben Juventus, som har en købsoption, hvis amerikaneren imponerer. Men så skal han huske at koncentrere sig om fodbold – og undgå at blive distraheret.