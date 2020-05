Juventus-stjernen Giorgio Chiellini er lige på trapperne med en selvbiografi.

Og her kan særligt to spillere se frem til at få drøje hug fra den kontante forsvarsspiller.

Det afslører 35-årige Giorgio Chiellini, der er anfører for både Juventus og det italienske landshold, i et interview med La Repubblica.

De to spillere er Mario Balotelli og Felipe Melo, som Chiellini har spillet sammen med på henholdsvis landsholdet og i Juventus.

Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Foto: MASSIMO PINCA

»Balotelli er en negativ person, der ikke har respekt for gruppen.«

»I 2013 i Confederations Cup mod Brasilien hjalp han os overhovedet ikke. Han fortjente virkelig en lussing.«

»Nogle mennesker mente, at han var blandt de fem bedste angribere i verden, men jeg har aldrig anset ham for at være i hverken top 10 eller 20,« lyder det fra Chiellini, før turen kommer til brasilianske Felipe Melo:

»Der er dog én, der er værre; nemlig Felipe Melo. Han er virkelig den værste af de værste. Jeg kan ikke snuppe mennesker, der ikke har nogen respekt for noget. Dem, der altid vil være på tværs.«

»Da han var her (i Juventus, red.), var der konstant fare for, at der skulle opstå ballade. Det fortalte jeg også ledelsen: At han var et råddent æble,« siger han.

Giorgio Chiellinis bog hedder ‘Io, Giorgio’, og den udkommer i næste uge.