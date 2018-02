Juventus var i perioder lidt på hælene, men klubben vandt alligevel 2-0 ude over Fiorentina i Serie A.

Fodboldspilleren Federico Bernardeschi blev målscorer og pebet ud af Fiorentinas hjemmepublikum, da han fredag aften var tilbage på sin tidligere hjemmebane.

Årsagen var meget simpel: Den 23-årige offensivspiller blev kampens første målscorer for Juventus - Fiorentinas ærkerival - der kan tage hjem fra Firenze med en hårdt tilkæmpet 2-0-sejr i den italienske liga, Serie A.

Federico Bernardeschi kom til Fiorentina, da han var dreng. Men sidste sommer begik han den ultimative synd, da han forlod klubben til fordel for de regerende mestre.

Juventus var flere gange på hælene i første halvleg, hvor målmand Gianluigi Buffon måtte have opstanderen til hjælp.

Efter 18 minutter dømte dommeren i første omgang straffespark til Fiorentina, da bolden blev sparket op på armen af Juventus-forsvareren Giorgio Chiellini.

Fiorentinas Jordan Veretout stod i flere minutter klar til at eksekvere sparket, inden dommeren efter at have anvendt VAR-systemet (Video Assistant Referee) i stedet gav bolden til Juventus.

Angiveligt fordi en Fiorentina-spiller stod i offside i optakten til målet.

I begyndelsen af anden halvleg havde hjemmeholdet gæsterne under pres. Men efter 56 minutter blev Federico Bernardeschi for alvor upopulær hos Fiorentinas fans.

Han tillod sig at sende et frispark direkte i mål, så Juventus kom foran 1-0.

Da Federico Bernardeschi 12 minutter før tid blev skiftet ud, blev han pebet ud af hjemmepublikummet.

Kort før tid blev Gonzalo Higuain sendt alene igennem, og den argentinske angriber scorede til 2-0.

Juventus overtager med sejren førstepladsen i Serie A med 62 point for 24 point.

Napoli, der lørdag spiller hjemme mod ligaens nummer tre, Lazio, har 60 point for en kamp færre end Juventus.

