AS Roma kunne heller ikke bremse Juventus i Serie A, da holdene tørnede sammen lørdag aften i Torino.

Med 16 sejre i 17 kampe i Serie A styrer ubesejrede Juventus mod endnu et italiensk mesterskab.

Lørdag aften tog Juventus sin ottende ligasejr i træk, da holdet hjemme i Torino vandt 1-0 over AS Roma.

Dermed topper Juventus rækken med 49 point efter 17 spillerunder. Tidligere lørdag vandt Napoli 1-0 hjemme over Spal. Napoli er nærmeste forfølger med 41 point på andenpladsen.

Roma er placeret på en skuffende tiendeplads med 24 point efter 17 kampe.

I lørdagens kamp havde Roma meget svært ved at komme til chancer og kvalificerede afslutninger.

Juventus dominerede kampen og scorede også det vigtige første mål, som viste sig at blive afgørende.

Angriberen Mario Mandzukic bragte Juventus foran 1-0 ti minutter før pausen.

Kroaten nåede foran romernes passive højreback Davide Santon på et indlæg og headede bolden ind bag Roma-keeper Robin Olsen, der tidligere har spillet i FC København.

Robin Olsen leverede flere gode redninger i løbet af kampen, som især gjorde ivrigt afsluttende Cristiano Ronaldo frustreret.

Roma havde en chance for at udligne til slut, da Bryan Cristante headede et frispark mod mål, men Juventus-keeper Wojciech Szczesny fik grebet bolden.

I overtiden troede Juventus-angriberen Douglas Costa, at han havde fordoblet føringen, da brasilianeren havde sat foden på en tværpasning fra Cristiano Ronaldo.

Men dommeren annullerede scoringen efter et VAR-gennemsyn, hvor et videoklip viste et frispark kort før målet. Dermed endte det kun 1-0 til Juventus.

Tidligere lørdag spillede Inter 1-1 ude mod Chievo, som udlignede i overtiden. Inter er placeret på tredjepladsen i ligaen med 33 point efter 17 kampe.

Lazio, som bænkede backen Riza Durmisi i hele kampen, vandt 3-1 hjemme over Cagliari. Lazio har 28 point på fjerdepladsen.

AC Milan tabte skuffende 0-1 hjemme til Fiorentina, der havde midtbanespilleren Christian Nørgaard på bænken i hele kampen. Milan har 27 point på femtepladsen.

Der var dog også danskere på banen i Serie A. Faktisk var der et danskeropgør, da Sampdoria med Joachim Andersen vandt 4-2 ude over Empoli med Jacob Rasmussen. Sampdoria har 26 point på sjettepladsen.

Og den danske landsholdsback Jens Stryger Larsen leverede en assist for Udinese, som spillede 1-1 i en bundkamp hjemme mod Frosinone.

/ritzau/