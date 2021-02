Juventus måtte nøjes med uafgjort, da Cristiano Ronaldo og co. lørdag var på besøg hos Verona.

Juventus sløje stime af resultater fortsatte lørdag.

Her endte det uafgjort, da de forsvarende italienske mestre gæstede Verona i Serie A. Cristiano Ronaldo sendte ellers Juventus foran, men Verona kæmpede sig tilbage, så kampen endte 1-1.

Dermed har Juventus kun vundet en enkelt af de seneste fem kampe på tværs af alle turneringer. Det var mod Serie A's bundprop, Crotone.

Lørdagens resultat efterlader Juventus med 46 point på tredjepladsen, syv point færre end førerholdet Inter. AC Milan ligger nummer to med 49 point.

Alle tre hold har spillet 23 kampe. Begge Milano-klubber skal i aktion søndag.

Kampen mod Verona startede i et højt tempo med chancer i begge ender. Hjemmeholdet var godt med, og første halvleg forblev jævnbyrdig frem til pausefløjtet, men uden mål.

Det blev der hurtigt lavet om på i anden halvleg. Juventus kom ud som lyn og torden, og der var kun gået små fire minutter, da Cristiano Ronaldo sendte sit hold i front efter at være blevet spillet helt fri i feltet.

Det lugtede i første omgang af endnu et Juventus-mål, men som tiden gik, kom Verona længere frem på banen. Cirka et kvarter før tid var der gevinst for hjemmeholdet, da Antonin Barak headede bolden i mål til 1-1.

Det kunne sagtens være blevet til endnu mere for Verona. Med fem minutter tilbage bankede hjemmeholdets Darko Lazovic bolden på overliggeren.

Cristiano Ronaldo fik i overtiden mulighed for at ende som den store helt, da Juventus fik tilkendt et frispark lige udenfor Veronas felt. Men portugiserens forsøg røg direkte i muren, og så endte det altså med pointdeling.

Andreas Cornelius var ikke med for Parma, da klubben tidligere lørdag spillede 2-2 med Spezia. Den danske angriber blev skadet under opvarmningen og var derfor ikke i stand til at spille kampen.

Det er uvist, i hvor alvor grad, Cornelius er skadet. Parma har på Twitter blot skrevet, at han mærkede noget "ubehag" under opvarmningen.

Andreas Skov Olsen fik de sidste cirka 20 minutter på banen, da Bologna slog Lazio med 2-0.

