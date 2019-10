Juventus besejrede hjemme Bayer Leverkusen, mens Atlético Madrid tog tre point ude mod Lokomotiv Moskva.

Juventus og Atlético Madrid er favoritter til at gå videre fra Champions Leagues gruppe D, og tirsdag viste de hvorfor.

Italienerne havde ingen problemer med at slå Bayer Leverkusen 3-0, mens Atlético Madrid var på rov i Ruslands hovedstad, hvor spanierne vandt med 2-0 over Lokomotiv Moskva.

Juventus og Atlético spillede uafgjort i deres første indbyrdes opgør i første runde og har derfor begge fire point. Juventus målscore placerer holdet på førstepladsen.

Lokomotiv har tre point på tredjepladsen, mens Leverkusen har sit første point til gode.

Hjemme i Torino skulle der et tørt spark til at bringe Juventus foran efter 17 minutters spil. Den erfarne argentiner Gonzalo Higuain fik styr på en lang aflevering og hamrede resolut bolden ind ved foden af den ene stolpe.

Den tidligere Brøndby-målmand Lukas Hradecky gjorde sig så lang, som han kunne, men nåede ikke ud til angriberens afslutning.

Føringen blev udbygget af Federico Bernardeschi i anden halvleg efter et intenst Juventus-pres.

Uret rundede 61 spillede minutter, da italieneren sparkede bolden fladt i kassen til 2-0. Torinos storhold havde chancer til flere mål, og i slutminutterne fik superstjernen Cristiano Ronaldo lukket og slukket.

Portugiseren kom fri af sin oppasser og sparkede fladt forbi Hradecky.

I Moskva blev Atlético Madrid holdt fra fadet i første halvleg, men inden for det første kvarter af anden halvleg var kampen afgjort.

Først åbnede stortalentet Joao Felix med målet til 1-0, og efter 58 minutter satte midtbanespilleren Thomas Partey indersiden på en flad aflevering til 2-0.

Manchester City gik noget overraskende til pause uden at have scoret mod Dinamo Zagreb, men formåede alligevel at tage favoritsejren.

Raheem Sterling afsluttede et klassisk City-angreb, da han midtvejs i anden halvleg sparkede bolden højt i nettet efter et par hurtige afleveringer langs jorden.

Kroaterne satsede, og til slut scorede Phil Foden til slutresultatet 2-0 på en omstilling.

Tidligere tirsdag sad landsholdsanfører Simon Kjær på bænken, da hans klub, Atalanta, skuffende tabte 1-2 til Shakhtar Donetsk på et mål sent i tillægstiden.

/ritzau/