Juventus har blot fået ét point i de seneste tre kampe og har nu syv point op til Inter på førstepladsen.

Den italienske manager Massimiliano Allegri indrømmer efter mandagens hjemmebanenederlag til nedrykningskandidaten Udinese, at det i øjeblikket ikke kører for Juventus.

Det siger han til pressen efter opgøret i Serie A.

- Desværre er vi inde i en dårlig periode. Vi er nødt til at finde fokus igen, for vi har brug for mange flere point, hvis vi skal kvalificere os til Champions League, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP.

Danske Thomas Kristensen var med for Udinese og spillede en hovedrolle, da Lautaro Giannetti sparkede bolden i mål efter 25 minutter.

Sejren i Torino sender Udinese op på 15.-pladsen med 22 point efter 24 spillerunder.

Juventus har blot fået ét point i de seneste tre kampe, så klubben på ligaens andenplads har syv point op til Inter på førstepladsen.

Inter har tilmed spillet en kamp færre end Juventus.

Dermed ser det også svært ud for Juventus at spille med om mesterskabet, lyder det fra Allegri til streamingtjenesten Dazn, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det var vigtigt for os at følge med Inter, men de er bygget til det her, siger Allegri.

- Juventus bevægede sig ud på en anden vej for to år siden, så det primære mål er at kvalificere os til Champions League.

/ritzau/