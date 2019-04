Titlen i Serie A er kommet et skridt nærmere for Juventus, der tog sejr nummer 26 i ligaen mod Cagliari.

Der er ingen over og ingen ved siden af Juventus i Italien i disse år.

Det beviste storklubben fra Torino igen tirsdag aften, da holdet uden skadede Cristiano Ronaldo hentede en sejr på 2-0 ude mod Cagliari, der har hjemme på Sardinien.

Juventus fortsætter kursen mod det ottende italienske mesterskab på stribe. Napoli på andenpladsen er 18 point efter med ni kampe tilbage.

Den 17. marts tabte Juventus for første gang i sæsonen en ligakamp, da Genoa vandt 2-0 over den italienske storklub.

Men i weekenden påbegyndte Juventus en ny stime med en sejr over Empoli, og den insisterede forsvarsspilleren Leonardo Bonucci på at fastholde tirsdag.

Stopperen steg til vejrs på et hjørnespark midtvejs i første halvleg, og med stor kraft pandede den rutinerede profil bolden i nettet.

Teenagefænomenet Moise Kean slog sejren fast med fem minutter igen af den regulære spilletid, da han sparkede et fladt indlæg fra Rodrigo Bentancur i nettet.

Sejren var Juventus' nummer 26 i ligaen i denne sæson.

Det seneste mesterhold, der ikke hed Juventus, var AC Milan i 2011.

Tidligere på aftenen missede Milan chancen for at lægge afstand til holdene uden for top-4. En plads blandt de bedste fire hold giver adgang til Champions League i næste sæson.

Hjemme mod Udinese, der stillede op uden karantæneramte Jens Stryger Larsen, blev det blot 1-1.

Milan på fjerdepladsen har ikke vundet i tre kampe og åbner derfor døren for Lazio, Atalanta og Roma, der ånder Milan i nakken i tabellen.

/ritzau/