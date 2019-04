Med fem runder tilbage har Juventus sikret sig det italienske mesterskab efter en sejr over Fiorentina.

Juventus kan for ottende gang i træk og for 35. gang i alt kalde sig italiensk mester.

Med en sejr på 2-1 hjemme på Allianz Stadium over Fiorentina har Torino-klubben 20 point ned til Napoli på andenpladsen, som kun kan hente 18 point i resten af sæsonen.

Ved at sikre trofæet med fem spillerunder igen tangerer Juventus rekorden for det tidligste mesterskab i Serie A, mens Cristiano Ronaldo bliver den første spiller nogensinde til at vinde mesterskaber i både England, Spanien og Italien.

Juventus fik dog den værst tænkelige indledning på kampen.

Efter blot fem minutters spil kombinerede Fiorentina sig flot igennem i højre side, og på en ripost tæt under mål bankede Nikola Milenkovic bolden op i nettaget.

Det blev et varsel om en meget svær første halvleg for de sejrsvante Juventus-spillere.

Flere gange formøblede Fiorentina farlige kontrastød i overtal, og de lilla gæster havde sågar bolden i mål til 2-0, men det blev korrekt annulleret for offside.

Juventus' defensiv så præcis så såret ud, som den gjorde i midtugens Champions League-nederlag til Ajax, og Fiorentina var igen tæt på efter en god halv time, hvor Federico Chiesa ramte stolpen med et skud fra kanten af feltet.

Men Fiorentina fik ikke sat bolden i kassen, og i stedet kunne Juventus udligne otte minutter før pause.

Miralem Pjanic' hjørnespark blev mødt af Alex Sandro, som flot headede Torino-klubben på guldkurs.

Træværket måtte igen hjælpe Juventus med at holde 1-1 til pausen, da Federico Chiesa tordnede et forsøg på undersiden af overliggeren.

Heldet var ikke med Firenze-klubben, og favoritterne fra Juventus kunne helt klart være bedste tilfredse med uafgjort halvvejs.

Uheldet var også ude efter gæsterne kort inde i anden halvleg. Cristiano Ronaldo rykkede kraftfuldt til baglinjen i højre side og smækkede en flad tværaflevering ind foran mål.

German Pezzella stak foden ud og rettede bolden ind i eget net. Selvmål og 2-1 til mestrene.

Juventus kom frem til flere chancer i det næste kvarters tid, men Fiorentina kæmpede bravt i eget felt for at holde sig inde i kampen.

Det var lidt en åben slagudveksling efter pausen, og begge mandskaber havde chancer til flere mål. De kom dog ikke, og så kunne mesterskabsfesten på Allianz Stadium bryde ud.

/ritzau/