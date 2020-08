Det er duoen, de fleste fodboldelskere gerne vil se spille sammen. Bare én gang.

Nu kan der sat gang i, at det reelt kan ske - at Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, to af tidens allerbedste spillere, kan komme på samme hold.

Ifølge det franske medie L'Equipe har Juventus 'diskret' ringet til Messis far, Jorge, for at høre, hvad mulighederne er for at få sønnike til Torino.

Den italienske gigant har nemlig ønsket om at bygge et 'super-team' op omkring Messi og Ronaldo.

Messi og Ronaldo kan ende sammen i Juventus. Foto: VALERIANO DI DOMENICO Vis mere Messi og Ronaldo kan ende sammen i Juventus. Foto: VALERIANO DI DOMENICO

Men Juventus får kamp til stregen.

Et er, at stenrige Manchester City har tæt på uanede økonomiske midler, noget andet er, at englænderne i den tidligere Barcelona-træner Pep Guardiola har en trumf på hånden.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Messi og Guardiola har et tæt bånd, og fredag ankom træneren til Barcelona, hvilket kun har sat yderligere gang i spekulationerne om et skifte til City, efter Messi har ytret over for Barcelona, at han vil væk.

Noget andet er, at Barcelona ikke vil slippe sin guldfugl, der har en svimlende frikøbsklausul på 5,2 milliarder kroner.

Og det er nok en overpris for de fleste. Især for Juventus, der for ikke så længe siden forsøgte at spare Ronaldos løn væk.