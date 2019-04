Trods nederlaget til Ajax i Champions League-kvartfinalen er Juventus' træner stadig at finde næste sæson.

Juventus' præsident, Andrea Agnelli, freder klubbens træner, Massimiliano Allegri.

Det siger præsidenten ifølge det italienske sportsmedie Sky Sports Italia, efter at Juventus på hjemmebane i Torino blev slået ud af Champions League i kvartfinalen mod Ajax.

- Ajax fortjente at gå videre, men samtidig er vi klar over, at vi de seneste fem til seks sæsoner har været en stabil tilstedeværelse i Champions League-kvartfinalerne, og vi vil gerne bevare den udvikling år efter år, siger Agnelli.

Juventus er millimeter fra at vinde klubbens ottende italienske mesterskab i træk, hvor Allegri står bag de seneste fire.

Derudover har klubben været i Champions League-finalen i to af de seneste fire udgaver, i 2017 og 2015.

- Vi vinder snart det ottende mesterskab, hvilket er ekstraordinært. Juventus var nummer 43 på Uefas (det europæiske fodboldforbunds, red.), verdensrangliste over klubhold og er nu nummer fem, så vi skal evaluere hele situationen, siger Agnelli.

Træner Massimiliano Allegri var efter exitet også fortrøstningsfuld omkring sin fremtid.

- Jeg forbliver hos Juventus næste sæson, og vi er allerede i gang med at forberede næste sæson, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/