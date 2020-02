På to straffespark sat ind af Cristiano Ronaldo vandt Juventus på hjemmebane over Fiorentina i Serie A.

Juventus er tilbage på sporet i Serie A efter nederlaget til Napoli i den seneste runde. Søndag eftermiddag vandt Torino-storklubben med 3-0 hjemme over Fiorentina.

Dermed har mesterholdet fra de seneste otte sæsoner 54 point for 22 kampe, mens Inter, der sent søndag spiller ude mod Udinese, har 48 point for 21 kampe.

På tredjepladsen har Lazio 46 point for 20 kampe inden mødet med bundholdet Spal på hjemmebane søndag eftermiddag.

Juventus havde i første halvleg svært ved at omsætte sit spilovertag til målchancer, og faktisk havde Fiorentina flere forsøg inden for rammen i den første halvdel.

Derfor var det symptomatisk, at Juventus skulle bruge et straffespark for at få gang i scoringen.

Miralem Pjanic tog chancen udefra, og bolden ramte en Fiorentina-hånd i feltet, så dommeren pegede på pletten efter at have fået VAR-hjælp.

I vanlig stil scorede Cristiano Ronaldo sikkert fra de 11 meter til 1-0.

I anden halvleg blev billedet lidt det samme, selv om Juventus havde et par gode chancer for at øge til 2-0.

Det var dog Fiorentina, der lige havde været nærgående, da Juventus med ti minutter tilbage fik tilkendt endnu et straffespark.

Rodrigo Bentancur løb slalom mellem Fiorentina-forsvarere, indtil han blev væltet og fik et lidt tyndt straffespark.

Igen vekslede Ronaldo straffesparket til sikker scoring, og med 2-0 var kampen reelt afgjort.

Det lykkedes da heller ikke for "La Viola" at bringe fornyet spænding ind i kampen. I stedet cementerede forsvareren Matthijs de Ligt sejren med et hovedstødsmål efter hjørnespark i tillægstiden.

/ritzau/