Federico Chiesa reducerede til slutresultat 1-2 efter en svag Juventus-indsats mod Porto i Champions League.

Juventus leverede onsdag aften en jammerlig indsats i den første Champions League-ottendedelsfinale på udebane mod Porto.

Italienerne var på vej mod et nederlag på 0-2, men Federico Chiesa sørgede med en sen reducering for, at resultatet 1-2 var spiseligt.

Chiesa var nærmest ene om at være en trussel mod Porto, og han skosede indsatsen i kampen, hvor Porto i begge halvlege scorede i det første minut.

- Vores tilgang var dårlig, og kampen blev endnu sværere for os efter det tidlige mål. Når du ikke er fuldt fokuseret, og når du ikke yder dit allerbedste, kan hold straffe dig på dette niveau, siger Federico Chiesa ifølge uefa.com.

Også forsvareren Danilo langede ud efter holdets fejl i starten af begge halvlege.

- Dette er Champions League, og vi vidste, at det ville blive en meget vanskelig kamp mod et hold, der havde forberedt sig rigtigt godt.

- Vi vidste, at vi ikke havde råd til at begå de fejl, vi lavede i aften. Porto spillede, som vi forventede, men vi bør vide, at vi skal være klar fra start på dette niveau, lyder det fra Danilo.

Træner Andrea Pirlo erkender, at det blev svært efter den dårlige start, men han finder trods alt optimisme i udebanemålet, der betyder, at Juventus går videre med eksempelvis en sejr på 1-0 i returkampen på hjemmebane 9. marts.

- Det er ikke let at reagere, når man indkasserer sådan et mål efter et minut. Spillerne mistede selvtillid, og det påvirkede deres præstation i flere minutter.

- Heldigvis scorede Chiesa et vigtigt mål, og nu vil vi fokusere på returkampen, siger Pirlo.

/ritzau/