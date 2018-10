Cristiano Ronaldo bragte Juventus tidligt foran, men det rakte kun til uafgjort på hjemmebane mod Genoa.

Torino. For første gang i sæsonen måtte Juventus lørdag forlade banen uden tre point i Serie A.

På hjemmebane måtte Torino-klubben nøjes med 1-1 mod Genoa, selv om Cristiano Ronaldo havde bragt storfavoritten foran tidligt i opgøret.

Juventus fører dog stadig ligaen suverænt i jagten på det ottende mesterskab på stribe.

Holdet har 25 point for ni kampe. Napoli følger efter med 21 point efter udesejren på 3-0 over Udinese sent lørdag.

På Juventus Stadium kom Cristiano Ronaldo på tavlen med sit femte ligamål efter 18 minutter.

Joao Cancelo driblede sig på skudhold og sparkede på mål fra kanten af feltet, og bolden blev rettet af og havnede ved bageste stolpe, hvor Ronaldo nemt kunne skubbe den over stregen til føring på 1-0.

Juventus kontrollerede kampen og havde muligheder for at øge. Særligt i den første del af anden halvleg sad hjemmeholdet tungt på spillet, men midtvejs udlignede Genoa alligevel lidt ud af det blå.

Christian Kouame slog et indlæg fra højre, og Daniel Bessa kunne helt udækket foran mål heade udeholdet på 1-1.

Minutter efter fik Ronaldo en stor chance for at score endnu en gang, men han overplacerede sit hovedstød i helt fri position midt for mål.

Juventus pressede for sejrsmålet i kampens resterende del, men de helt åbne muligheder udeblev.

Tidligere lørdag skuffede Roma i stor stil ved at tabe 0-2 på hjemmebane til Spal. Udeholdet blev reduceret til ti spillere efter 75 minutter, men romerne måtte alligevel gå fra banen uden at score.

I den sene kamp fik Jens Stryger Larsen fuld spilletid hos Udinese i 0-3-nederlaget til Napoli.

Fabian Ruiz bragte Napoli foran efter 14 minutter, inden Dries Mertens og Marko Rog cementerede sejren i slutfasen.

