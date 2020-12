De forsvarende italienske mestre fik slidt sig tilbage mod Torino og haler ind på konkurrenterne i Serie A.

Endnu et truende pointtab blev vendt til tre point, da Juventus lørdag havde besøg af lokalrivalerne fra Torino.

Kampen endte 2-1 til de forsvarende italienske mestre på to scoringer i den sidste del af kampen. Torino havde bragt sig foran i begyndelsen af kampen, men løb tydeligt tør for kræfter til sidst.

Juventus har endnu ikke tabt i denne sæson, men det er til gengæld også blevet til en lang række uafgjorte kampe. Holdet indtager med lørdagens tre point fjerdepladsen i den bedste italienske fodboldrække, Serie A.

Juventus har 18 point for 10 kampe. Torino ligger tredjesidst - lige under nedrykningsstregen - med 6 point for 10 kampe.

I lørdagens opgør var der knap spillet ti minutter, da forsvarsspilleren Nicolas N'Koulou stod for en overraskende føring til gæsterne.

Et hjørnespark endte for fødderne af camerouneren, der viste godt målinstinkt ved resolut at sparke bolden i kassen.

Gæsterne fortsatte med fint spil i første halvleg, mens Juventus havde svært ved at komme frem til de helt store chancer. Dermed var stillingen også 0-1 til gæsterne, da de to lokalrivaler gik til pause.

I anden halvleg var Juventus mere dominerende, men mandskabet havde stadig svært ved at få spillet til for alvor at flyde.

Godt ti minutter inde i anden halvleg troede forhåndsfavoritterne, at de havde udlignet. Juan Cuadrado sendte en løs bold i kassen, men efter VAR-gennemsyn blev scoringen underkendt på grund af offside.

Knap et kvarter før tid fik Juventus passeret Salvatore Sirigu i Torino-målet, og denne gang kunne VAR ikke røre ved Winston McKennies scoring.

Den 22-årige amerikaner, der var blevet skiftet ind kort forinden, headede bolden flot i mål og banede vejen for en mulig comebacksejr.

To minutter før den ordinære spilletids udløb var det den rutinerede forsvarsklippe Leonardo Bonucci, der pandede bolden ind til sen favoritsejr.

/ritzau/