Med 0-0 ude mod Roma sikrede Juventus Serie A-titlen foran Napoli, der selv vandt over Sampdoria.

For syvende sæson i træk og 34. gang i alt er fodboldklubben Juventus italiensk mester.

Det står klart efter søndagens næstsidste runde i Serie A, hvor Juventus i en halvflad affære spillede 0-0 ude mod Roma.

Med en enkelt runde tilbage kan Juventus ikke længere nås i toppen.

Napolis udesejr på 2-0 over Sampdoria ændrede derfor ikke på den kendsgerning, og titlen går dermed atter til Juventus.

Kampen mod Roma blev ikke den mest mindeværdige for nogen af holdenes vedkommende i denne sæson.

Juventus lagde ud med at give et par chancer væk, men både Edin Dzeko og Radja Nainggolan hamrede over mål på deres forsøg.

Kampens dramatiske højdepunkt indtraf efter 68 minutter, da belgiske Nainggolan fik sit andet gule kort på fem minutter og blev smidt ud.

Det blev ved 0-0 i den chancefattige kamp, hvilket var nok til at sikre førstepladsen for Juventus. Roma ligger på tredjepladsen før sidste runde.

Kravet til Napoli var en sejr ude mod Joachim Andersen og Sampdoria, hvis holdet skulle bevare den teoretiske og yderst spinkle chance for at vinde det italienske mesterskab.

Med Andersen i startopstillingen holdt Sampdoria længe stand mod Napolis stjerner, men med små 20 minutter igen slog indskiftede Arkadiusz Milik til med en scoring.

Sammen med et mål af Raúl Albiol gjorde den scoring, at Napoli vandt 2-0. Men de tre point var altså ikke nok.

Tidligere søndag var VM-kandidaten Jens Stryger Larsen med fra start for Udinese, som gæstede allerede nedrykkede Verona.

Det blev til første sejr i 15 kampe for Udinese, som med en runde tilbage ligger på 15.-pladsen med to point ned til Crotone på den forkerte side af nedrykningsstregen.

Crotone spillede 2-2 mod Lazio. Det resultat betød i øvrigt, at Lazio på den Champions League-givende fjerdeplads nu har tre point ned til Inter.

Lazio og Inter mødes i sidste runde. Lazio sikrer en plads i top-4 med en uafgjort eller sejr, mens Inter skal bruge tre point.

Uden Andreas Cornelius på holdet spillede Atalanta 1-1 hjemme mod AC Milan.

