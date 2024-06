Den italienske storklub er tilbage som medlem af den europæiske klubsammenslutning, ECA.

Juventus er tilbage i folden hos European Club Association (ECA).

Det meddeler den magtfulde europæiske sammenslutning af topklubber lørdag på sin hjemmeside.

- Jeg er meget glad for at kunne meddele, at Juventus har bedt om at blive medlem af ECA igen, og det bliver formaliseret snarest.

- ECA's dør er altid åben for klubber, der tror på de kollektive interesser, progressive reformer og som arbejder konstruktivt med alle interessenter. Vi er meget glade for, at Juventus vil være med i den europæiske fodboldfamilie igen, siger ECA-formand Nasser al-Khelaifi.

Juventus' daværende formand, Andrea Agnelli, var en af de store drivkræfter bag Super League-projektet, der opstå og kuldsejlede meget pludseligt i foråret 2021.

Agnelli trådte i den forbindelse tilbage som formand for ECA og fra sine poster i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at blive en del af ledelsen i Super League.

Sammen med Barcelona og Real Madrid holdt Juventus fast i Super League-projektet, da de ni resterende klubber trak sig og genindmeldte sig i ECA i efteråret 2021.

Efter Agnelli trådte tilbage som Juventus-formand i slutningen af 2022, meddelte Juventus sidste sommer, at man trak sig fra Super League, og dermed er Real Madrid og Barcelona nu ene om at ønske et alternativ til Uefas turneringer.

/ritzau/