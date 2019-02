Suveræne Juventus er 11 point foran Napoli på andenpladsen efter pligtsejr over Sassuolo til Ronaldo og co.

Spillerne i mægtige Juventus skal efterhånden nærmest snuble over egne ben for ikke at hente klubbens ottende italienske mesterskab i træk.

I en sæson i Serie A, hvor ingen hold når Juventus til sokkeholderne, topper storklubben med 11 point ned til Napoli efter 3-0-sejren søndag over Sassuolo.

Napoli måtte nøjes med et enkelt point lørdag med 0-0 mod Fiorentina, og klubben må stadig kigge mere end langt efter Juventus.

Yderligere ni point efter Napoli og hele 20 point efter Juventus ligger Inter på tredjepladsen.

Sejren og de tre point betød også, at Juventus fik rettet op på tingene efter 3-3 i seneste runde mod Parma.

Det resultat kan vise sig at være blot en af få ridser i lakken i en sæson, hvor Juventus ikke har tabt en kamp endnu og ud over stimen af sejre har spillet tre kampe uafgjort.

Juventus scorede efter 23 minutter, da Sassuolo-keeper Andrea Consigli halvklarede et forsøg, og bolden sprang i spil.

Her dukkede rutinerede Sami Khedira op og sparkede bolden i mål til 1-0.

Tyskeren lod sig udskifte med lidt over 20 minutter igen af opgøret og ind kom Rodrigo Bentancur.

Kort efter sparkede Miralem Pjanic hjørnespark, og her dukkede Cristiano Ronaldo op og pandede Juventus foran 2-0.

Dermed nåede Ronaldo op på 18 sæsontræffere, og han er dermed topscorer i Serie A.

Det gik alt for stærkt for hjemmeholdet, og Juventus-spillerne flyttede bolden hurtigt efter 86 minutter.

Emre Can var netop skiftet ind, og sekunder efter fandt Ronaldo ham med en førstegangsaflevering, og Can øgede sikkert til 3-0.

Tidligere søndag scorede danske Lukas Lerager sit første mål for Genoa, som fik 1-1 ude mod Bologna. Lukas Lerager er udlejet fra Bordeaux, og Genoa har en købsoption på danskeren.

Jens Stryger Larsen spillede hele opgøret, da Udinese på udebane tabte 0-1 til Torino.

/ritzau/