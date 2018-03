Juventus var ved at sætte point til for første gang i ti ligakampe, men så scorede Paulo Dybala mod Lazio.

For tiende kamp i træk kunne Juventus gå fra banen som sejrherre i Serie A.

To et halvt minut inde i dommerens tre tillægsminutter slog Paulo Dybala til og scorede til 1-0 i lørdagens udekamp mod Lazio.

Med sejren kom Juventus op på 68 point for 26 kampe, et point færre end Napoli.

Topholdet spiller senere lørdag hjemme mod Roma.

Lazio er nummer tre med 52 point for 27 kampe, men kan blive overhalet af Roma.

Paulo Dybalas mål faldt efter en ellers trøstesløs Juventus-indsats mod Lazio, i hvert fald offensivt.

Juventus leverede objektivt set en bleg præstation, som ikke lovede godt før Champions League-returkampen mod Tottenham på onsdag i London

Her skal italienerne score for at gå videre fra ottendedelsfinalerne, eftersom den første kamp i Torino endte 2-2.

Juventus havde en stor mulighed tidligt i lørdagens kamp i Rom, men Mario Mandzukic headede bolden over mål fra tæt hold.

Gæsternes angreb bar ellers præg af savnet af skadede Gonzalo Higuain.

Hans argentinske landsmand Paulo Dybala spillede sin blot tredje kamp i år efter en skade, og Dybala har endnu et stykke op til sit sædvanligvis meget høje niveau.

Efter 20 minutter var det Lazios tur til at have en god mulighed på hovedstød, men Sergej Milinkovic-Savic headede bolden lige på Juventus-målmand Gianluigi Buffon.

Også Serie A's topscorer, Ciro Immobile, testede den 40-årige veteranmålmand, men Buffon var på plads.

I anden halvleg skete der ikke meget offensivt.

Det lignede en nullert, indtil Paulo Dybala fik fat i bolden i overtiden i modstandernes straffesparksfelt og sendte bolden i mål med et højt skud.

Det var den argentinske angrebsstjernes 15. ligamål i sæsonen, men hans første i lidt over to måneder.

/ritzau/