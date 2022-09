Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) har intet tilovers for den ballade, der har præget optakten til FC Københavns Champions League-kamp i Tyskland mod Dortmund.

Her blev FCK-fans overfaldet af Dortmund-fans samt af Brøndby-tilhængere, der er rejst til Tyskland for at lave ballade.

»Det er nogle kæmpe idioter, der rejser rundt og overfalder fredelige fodboldfans. De tyske myndigheder har min fulde opbakning. Jeg håber, de får stillet gerningsmændene til ansvar,« lyder det i et skriftlig svar fra Tesfaye til B.T.

Ministeren har tidligere ytret, at han ville komme på banen med konkrete forslag inden det næste derby mellem Brøndby og FCK, som spilles i midten af oktober.

Inden for de næste uger håber han, at man kan rykke nærmere et opgør med hooligansene.

»Jeg har nedsat en hurtigarbejdende ekspertgruppe, der skal bekæmpe vold og hærværk i forbindelse med fodbold. Jeg regner med at modtage deres forslag indenfor et par uger. Herefter er jeg klar til hurtigt at sætte ind, så vi hurtigst muligt får taget et opgør med de voldsforbrydere, som bruger fodbold som dække for deres kriminelle handlinger,« lyder det fra Tesfaye.

Det er ikke kun i optakten til kampen mellem Dortmund og FCK, der har været ballade.

Også kort før kampstart udbrød der kaos på stadion, hvor romerlys blev skudt af sted i retning af både FCK - og Dortmund-fans.