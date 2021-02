»Hun betød alt for mig. Hun var en ægte mor i ordets bedste betydning.«

Sådan lyder det fra Liverpool-manager Jürgen Klopp, der for nylig mistede sin mor, Elisabeth Klopp. Men på grund af coronarestriktionerne havde den 52-årige tysker ikke mulighed for at deltage i begravelsen tirsdag.

Det skriver det lokale tyske medie Schwarzwälder Bote.

Det er de skærpede rejserestriktioner mellem England og Tyskland, der forhindrer Klopp i at rejse til Tyskland for at tage endelig afsked med sin mor, der blev 81 år gammel.

Det skyldes de mutationer, der hærger rundt omkring i verden, og som forhindrer flyrejser fra England frem til 17. februar indtil videre.

»Så snart omstændighederne tillader det, vil vi holde en mindehøjtidelighed i hendes ære,« fortæller Klopp til mediet.

Den tyske træner, der tidligere har stået i spidsen for både Mainz 05 og Borussia Dortmund, voksede op i Glatten i det sydvestlige Tyskland som den yngste af tre børn.

Efter sigende skulle hans stolte mor havde fulgt alle hans kampe på tv.