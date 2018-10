Liverpool tager søndag imod Manchester City, når de to mesterskabsfavoritter tørner sammen i et topbrag.

Liverpool. Der er prestige og point på spil, når Liverpool søndag jagter endnu en sejr over Manchester City.

I fjor blev det til tre af slagsen for manager Jürgen Klopps mandskab, da Liverpool vandt 4-3 i et ligaopgør i januar, mens Manchester City blev besejret to gange af Klopp og co. i Champions League.

Alligevel føler Liverpool-manageren sig langt fra sikker på, hvordan hans hold skal besejre Manchester City.

Trods succesen i fjor har Klopp stadig ikke fundet nøglen til at besejre Joseph Guardiolas tropper.

- Vi slog City tre gange i sidste sæson, men ikke en eneste gang i de tre kampe gik vi ned i omklædningsrummet og følte, at nu vidste vi, hvordan man slår City, siger Jürgen Klopp.

De to mandskaber er af mange fodboldeksperter udråbt til titelkandidater i denne sæson i England, og klubberne ligger da også inden opgøret side om side i toppen af Premier League med 19 point hver.

- Vi skal præstere vores bedste for at holde City væk fra at skabe chancer omkring vores mål. Jeg har den største respekt for City. Det bliver hårdt arbejde. Det er også okay.

- Jeg mener ikke, at det giver mening at tænke på mesterskabet endnu, men det er en hjemmekamp mod Manchester City, og det bliver hårdt. Det er altid hårdt at møde City. Det var det også, da vi vandt 3-0.

- Da vi vandt 4-3, var de virkelig gode. De gav aldrig op, selv om de var bagud 1-4, siger Jürgen Klopp.

/ritzau/