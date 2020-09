Jürgen Klopp kunne ikke helt tro det, han lige havde hørt.

»Sagde Mr. Kean lige, vores kamp var sløset? Jeg kunne høre jer allerede. Sagde han det?«

Sådan sagde Jürgen Klopp til Sky Sports-studiet, efter Liverpool sent mandag aften vandt med 3-1 over Arsenal.

En kamp, tyskeren selv var meget tilfreds med, og derfor kunne han ikke forstå de ord, der faldt i studiet fra Roy Keane, der fik lov til at uddybe.

Han forklarede, at han mente, Liverpool gav et par chancer væk, som de ikke ville være tilfredse med, og at pointen var, at det var sløset 'til tider'.

»Sagde han sløset? Jeg er ikke sikker på, jeg hørte rigtigt. Måske snakkede han om en anden kamp. Det kan ikke være denne kamp. Beklager. Det er et utroligt synspunkt på denne kamp. Det var exceptionelt. Intet var sløset. Virkelig intet. Fra første sekund præsterede vi mod et hold i god form,« lød det fra en irriteret Klopp.

Han erkendte, der var et par chancer, der ikke kunne undgås, men at Liverpool havde det hele under kontrol og spillede fantastisk, og slog fast at der 'intet dårligt var at sige' om kampen.

Noget, der fik Roy Keane til at bryde ind for at forklare sig.

»Jeg sagde, der var nogle sløsede øjeblikke, men at I har været fantastiske. Jeg har ikke givet klubben andet end ros. Så jeg tror ikke, du hørte rigtigt,« lød det fra Keane, hvorefter Klopp forklarede, at han stod og fulgte med i studiet gennem en skærm og blot hørte ordet 'sløset', som han reagerede på.

Herefter fortsatte analysen af kampen, og da interviewet var slut, kunne Roy Keane ikke lade være med at stikke lidt til Klopp, som dog sluttede af med at sige, at 'alt var godt'.

»Han er godt nok følsom, tænk hvis de havde tabt,« lød det kækt.

Med mandagens sejr har Jürgen Klopp og Liverpool fået ni point ud af ni mulige i de første tre kampe af sæsonen. De forsvarende engelske mestre ligger nummer to i Premier Leage kun overgået af Leicester, der har en bedre målscore.