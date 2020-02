Tirsdag aften er der returopgør i den engelske FA Cup, når Liverpool hjemme på Anfield møder Shrewsbury fra den tredjebedste engelske fodboldrække.

Det er en oplevelse, der under normale omstændigheder kunne indbringe Shrewsbury 5,2 millioner kroner, men tirsdag aften må de 'nøjes' med 880.000 kroner.

Det skyldes, at Liverpool-manager Jürgen Klopp har valgt at give førsteholdet ferie, og derfor sender han U23-holdet på banen.

At Liverpool-stjenerne sidder over betyder, at billetpriserne er styrtdykket. En voksen kan få en billet for 15 pund (133 danske kroner), mens et barn bare skal betale et pund svarende til en tier.

Det første opgør mellem de to mandskaber endte 2-2. Foto: Carl Recine Vis mere Det første opgør mellem de to mandskaber endte 2-2. Foto: Carl Recine

Og det er ikke kun på billetpriserne, at Shrewsbury mister penge. Kampen bliver heller ikke vist i fjernsynet, og det betyder selvfølgelig ingen tv-indtægter.

At Liverpool spiller med deres U23-hold er naturligvis noget, som ærger Sam Ricketts, der er træner for Shrewsbury:

»Hver eneste øre tæller for en klub som vores. Det er den største skuffelse, at vi kommer til at miste indtægter,« siger han til Mirror og fortsætter:

»Indtægterne er vitale for vores klub. Når et hold som os møder Liverpools førstehold, kunne man generere op imod 600.000 pund (5,2 millioner kroner), som står i kontrast til 100.000 pund (880.000 kroner).«

Shrewsburys træner, Sam Ricketts, er ærgerlig over, at hans klub går glip af en stor sum penge. Foto: Oli SCARFF Vis mere Shrewsburys træner, Sam Ricketts, er ærgerlig over, at hans klub går glip af en stor sum penge. Foto: Oli SCARFF

Liverpool og Shrewsbury får 45 procent af billetindtægterne hver, mens det engelske fodboldforbund tager de sidste 10 procent.

Jürgen Klopp vil heller ikke selv være at finde på sidelinjen tirsdag aften. Han overlader i stedet for ansvaret til U23-træneren Neil Critchley.

Sam Ricketts fortæller afsluttende til Mirror, at han har fået en undskyldning fra Jürgen Klopp, og at han forstår beslutningen.

Den første kamp mellem de to hold endte 2-2 tilbage i januar.