Undgår Liverpool nederlag mod Everton, vil Jürgen Klopp snuppe derbyrekord fra legenden Bob Paisley.

Fra 1974 til 1983 gjorde Bob Paisley sig til en af de største managere i Liverpools historie efter allerede at have været næsten 15 år som assistenttræner i klubben.

Paisley førte Merseyside-klubben til seks engelske mesterskaber som manager. Derudover satte han også rekord i forhold til at forblive ubesejret i lokalopgørene mod Everton.

I ti kampe på stribe mod lokalrivalen tabte Liverpool ikke under Paisleys ledelse.

Nuværende manager Jürgen Klopp er på vej til at føre Liverpool til sit første mesterskab og har langt op til Paisley på den konto. Til gengæld kan han søndag overgå legenden i ubesejrede kampe på stribe mod Everton.

Klopp har endnu ikke tabt mod Everton, siden han 8. oktober 2015 tiltrådte i jobbet. Det er blevet til syv sejre og tre uafgjorte kampe.

Det betyder også, at såfremt Liverpool undgår nederlag i søndagens møde på et tilskuertomt Goodison Park, vil Klopps stime nå op på 11 kampe uden nederlag mod Everton, og han vil tage rekorden for Bob Paisley.

Everton har ganske vist fået uafgjort i seks af de seneste syv lokalbrag på hjemmebane, men til gengæld er den seneste sejr langt væk. Meget langt væk.

Ikke siden 2-0-sejren hjemme i oktober 2010 har Everton slået Liverpool. På tværs af alle turneringer har Liverpool altså ikke tabt til Everton i 21 kampe.

Kampen søndag bliver noget anderledes end normale derbyer, da coronarestriktionerne dikterer, at der ikke må være tilskuere.

Eftersom det er på Evertons hjemmebane, Goodison Park, er tabet nok størst for Everton, men for begge mandskaber bliver det en speciel oplevelse.

Klopp har dog ikke i sinde at bruge de tomme tribuner som undskyldning for noget som helst.

- Da vi alle begyndte at spille fodbold, var det uden tilskuere. Hvis jeg ind imellem spiller i dag, er det uden tilskuere, men jeg vil stadig vinde, siger han ifølge AFP.

- Det er alt sammen meget anderledes end normalt, men vi kan ikke ændre på det. Vi må udnytte omstændighederne, ikke lide under dem.

Hvis Liverpool vinder lokalderbyet, vil holdet blot være én sejr fra at sikre det første mesterskab i 30 år.

