Jürgen Klopp ved det godt, og han gider ikke længere tale om det.

»Jeg ved det, fodbold bliver bag lukkede døre, selvfølgelig er det ikke det samme. Hvorfor skal vi nævne det?« siger Liverpool-manager

I et længere interview med Liverpools hjemmeside sætter han ord på den forestående genstart i Premier League, der dog endnu ikke er faldet helt på plads.

Den karismatiske tysker fortæller, at han er meget begejstret over, at spillerne igen snart får lov at træne sammen med ham, men han er træt af alt snakken om, at kampene skal gennemføres uden tilskuere på tribunerne. Også på hjemmebanen Anfield.

»Vi skal desværre gennemføre det uden det bedste boost i verden og det bedste spark i røven, men det er sådan, det er. Jeg har aldrig forstået, hvorfor folk altid vil have det, man ikke kan få. I øjeblikket kan vi ikke få det, så lad os tage resten of få det absolut bedste ud af det,« siger Jürgen Klopp.

I denne uge ser det ud til, at Premier League-klubberne kan begynde at træne i mindre grupper. 748 spillere og ansatte i de 20 klubber er i det seneste dage blevet testet for covid-19, og seks er blevet konstateret smittede i tre forskellige klubber.

»Det bliver intenst. Især for trænerne fordi mange spillere i små grupper vil betyde mange sessioner. Men vi har haft nok tid til at hvile, så vi klarer det,« siger Jürgen Klopp.

Han mener videre, at Liverpool-spillerne virker til at være i 'god form' trods den lange periode med hjemmetræning.

Liverpool var et af de sidste hold, der kom i aktion, inden al fodbold blev lukket ned på grund af coronapandemien. Her blev holdet sendt ud af Champions League 11. marts i en kamp mod Atletico Madrid, som siden er blevet hårdt kritiseret for overhovedet at blive gennemført.

I Premier League har klubben længe cruiset sig mod et mesterskab, hvor forspringet til nærmeste forfølger, Manchester City, er på 25 point. Liverpool er derfor kun to sejre fra titlen.

»Det er 'kun to'. Det er to-. Det er hverken mere eller mindre,« formaner Jürgen Klopp og forsikrer, at man i klubben ikke tager let på det:

»Vi skal vinde dem, og det er ikke sådan, at vi bare går efter at vinde de sidste to eller på en eller anden måde lige klare det. Vi vil spille den bedst mulige fodbold, bedre end de andre hold, der kæmper for Champions league-pladser eller kæmper for at undgå nedrykning.«