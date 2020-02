Det blev en kamp på Atleticos præmisser, da spanierne slog Liverpool, siger Jürgen Klopp efter 0-1-nederlag.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, letter på hatten over den måde, som Atlético Madrid forsvarede sig på, da spanierne vandt den første Champions League-ottendedelsfinale over Liverpool med 1-0 i Madrid.

Det siger Jürgen Klopp, som også er ærgerlig over, at det blev en kamp, der foregik på Atléticos præmisser med mere fight og fysik end sprudlende fodbold.

Liverpools stjerneoffensiv med Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino blev holdt i kort snor og kom ikke frem til de store chancer.

- Det var den kamp og fight, som vi havde forventet. Desværre gik det ikke, som vi havde håbet.

- De forsvarede med alt, de havde. Specielt i deres eget felt var de fantastiske. Når man kommer bagud mod et hold som det her, så bliver det svært, for så har de det resultat, som de gerne vil have. De havde også været tilfredse med 0-0, siger Klopp til britiske BT Sport.

Manageren tilføjer, at han er fortrøstningsfuld før returkampen, og han er overbevist om, at Liverpool vil løfte sig foran sine egne fans.

I det fjerde minut scorede Saúl Ñíguez kampens enlige mål efter et hjørnespark.

Forsvarsspilleren Virgil van Dijk er ligeledes irriteret over, at Atlético Madrid fik lov til at få den type kamp, som spanierne havde ønsket. Det siger Liverpools hollandske forsvarsgeneral til TV3+.

- Vi hjalp dem ved at indkassere et mål så tidligt, for så kunne de spille på den taktik, de gerne ville. De er gode til at stå nede bagved, og de fik det resultat, som de havde håbet. Det kunne man også se på den måde, de jublede efter slutfløjt.

- Vi ved, at vi kan gøre det bedre, end vi gjorde i aften. Første halvleg var kaotisk, og vi blev bedre i anden halvleg. Vi har stadig stor selvtillid, så vi skal være rolige og forbedre os, siger Virgil van Dijk.

Der er returkamp på Anfield 11. marts.

