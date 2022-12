Lyt til artiklen

Den legendariske tyske træner Jupp Heynckes har de sidste uger gennemgået en hård tid.

For han blev i midten af november opereret akut i hjertet, og siden har han været igennem flere operationer.

Det skyldes, at lægerne havde opdaget, at to arterier var lukket til.

»Den var den værste tid i mit liv. Jeg kunne ikke sove, tiden gik langsomt, det var ren tortur,« siger han til Kicker om de to uger han tilbragte på intensivafdelingen.

Foto: Sven Hoppe

I dag går det dog bedre, og den tidligere Bayern München-træner var også i stand til at se VM-finalen, som han jokende kalder 'en udholdenhedsprøve', ligesom han sender en stor tak til alle lægerne, der har hjulpet ham den sidste halvanden måned.

Netop under VM havde Jupp Heynckes, der var med til at vinde EM i 1972 og VM i 1974, en stor rolle, men han var på grund af hjerteproblemerne nødt til at trække sig fra opgaverne omkring slutrunden i Qatar.

Han fortæller til Kicker, at der nu venter et genoptræningsforløb, som allerede er i gang.

Han kan indtil videre gå korte ture, men han er dog kommet hjem fra Düsseldorf Universitetshospital, hvor han var indlagt, og dermed kan han også holde hjul hjemme og ikke på en hospitalsstue.