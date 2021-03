Der sidder to mand i en bil på vej til Holland for at afslutte en af vinterens og nu forårets største transfersagaer.

Den danske angriber Kasper Junker er nemlig endelig på vej videre fra Bodø/Glimt efter en drømmesæson i Norge. 27 mål i Eliteserien var mere end nok til at få flere klubber på banen, og Junker forventes ifølge B.T.s oplysninger inden længe at skrive under på en kontrakt med japanske Urawa Red Diamonds.

Kasper Junker og hans agent, Christian Bysted, er netop nu på vej mod Holland i en bil for at fuldføre et lægetjek af frygt for ikke at kunne nå til Japan inden deadline 2. april.

Derfor bliver lægetjekket foretaget i Holland, inden en kontrakt på to år med en option på yderligere et år ifølge B.T.s oplysninger altså underskrives - med en salgspris på 16 millioner danske kroner. Det hele forventes at falde på plads inden for et døgn.

Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Foto: DANIELE MASCOLO

Når det sker, er det enden på flere måneders transfersaga - og et par dage med stort drama om den 27-årige angriber. For allerede sent søndag aften blev der storm om Kasper Junker, da han blev fanget af lokalavisen Avisa Nordlund.

»Her kan jeg ikke være mere,« sagde Junker til avisen med sin kuffert i hånden - på vej væk fra det hotel i Marbella, hvor han var indlogeret på træningslejr med Bodø/Glimt.

Og derfra startede historierne om, at et bud fra en japansk klub var blevet afvist. Det bekræftede den norske klub efterfølgende i en pressemeddelelse, hvor man også erklærede sig utilfredse med Kasper Junkers opførsel.

»Vi registrerer, at han nu har forladt træningslejren i Spanien. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Vi og alle forstår, at Kasper ønsker sig ud på nye eventyr, men tilbuddene skal også være rigtige for klubben,« lød det.

Kort efter kom det rigtige bud så fra Urawa Red Diamonds, hvilket Bold.dk kunne afsløre, og så kunne Kasper Junker rejse via Sverige til Danmark. inden han lige nu er på vej til Holland for at foretage lægetjek.

Helt sikkert med masser af glæde i maven efter flere måneders kamp for at komme væk fra Eliteserien og lukrere på en fantastisk sæson.

Allerede i januar, da langt de fleste transfervinduer lukkede ved månedens udløb, var der nemlig gang i den omkring Kasper Junker.

Genoa havde sendt et godt bud af sted og mod slutningen af januar forsvandt Kasper Junker også fra Bodø for at sætte sig klar på et lufthavnshotel, hvis klubberne til sidst skulle blive enige. Det blev de ikke, men nu er den danske angriber kun et lægetjek fra et eksotisk skifte til Japan.