Horsens sportschef, Niels Erik Søndergaard, erkender, at det ikke bliver nemt at finde en ny træner i julen.

Horsens satser på at have en ny cheftræner på plads, inden holdet genoptager træningen efter vinterpausen 7. januar. Det slår sportschef Niels Erik Søndergaard fast.

Han fortæller, at klubben ikke har haft nogen til jobsamtale endnu, men Horsens-ledelsen er klar til at arbejde hårdt for at finde holdets nye træner, inden pausen er ovre.

Søndergaard frygter dog, at de træneremner, som klubben har på blokken, ikke er klar på samtaler juletiden. Det kan ifølge ham få den betydning, at nuværende trænervikar Mads Lyng skal stå for træningsopstarten på den anden side af nytår.

- I vores ideelle verden har vi en klar til den 7. januar, men vi ved også godt, at det nok ikke er alle, der som os er klar til at arbejde og holde møder i julen.

- Derfor kan det også godt være, at vi må starte op efter nytår med det setup, som vi har nu, siger sportschefen.

Horsens er lige nu ni point under nedrykningsstregen, og derfor er det vigtigt for klubben, at det er den helt rigtige, der vælges til at styre holdet i kampen for overlevelse.

- Det er så vigtig en proces, som vi skal igennem i den næste periode, så vi må ikke springe nogle led over i forhold til at forhaste noget.

- Vi skal være tålmodige og grundige, og så må der hellere gå fjorten dage længere, hvis det er det, der skal til, fastslår Niels Erik Søndergaard.

Den 37-årige trænervikar Mads Lyng har slået fast, at hans manglende trænerlicens gør, at han ikke selv er kandidat til jobbet. Han er dog klar til at stå i spidsen for holdet efter vinterpausen, hvis klubben beder om det.

- Jeg er 100 procent klar. Hvis klubben beder mig om at føre arbejdet videre herfra, så siger jeg ja til det.

- Jeg er stolt af det arbejde, som spillerne har lavet nu her, men hvis klubben finder den rigtige løsning, så er jeg også glad for det, siger Lyng.

Blandt spillerne fokuseres der ikke på klubbens trænerjagt. Det siger den islandske angriber Kjartan Finnbogason.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så tænker vi spillere overhovedet ikke på det, men jeg kan kun snakke for mig selv.

- Vi spillere har vist, at vi spiller for hinanden nu. At finde en ny træner er ledelsens arbejde, og det blander jeg mig ikke i, siger den 34-årige angriber.

