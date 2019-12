Den britiske bokser Amir Khan er 'chokeret' over reaktionerne på det julebillede, han og familien slog op på Instagram for tre dage siden.

At Amir Khan - der er muslim - tillod sig have et juletræ, at være iført en juletrøje og at ønske sine følgere en god jul, har nemlig affødt en lang række hadske kommentarer under billedet.

B.T. har herunder samlet et lille udsnit af de mange voldsomme reaktioner.

Du er en fucking skændsel for vores religion.

At have et juletræ i dit hjem og oplære og opmuntre dine børn til at deltage er ikke okay!

Husk at du er en muslim, din kokosnød. Vi fejrer ikke andre religioners helligdage, og vi har især ikke et juletræ i vores hjem, din idiot.

Hvad fanden er der galt med den idiot? Han er muslim!

Ha' noget respekt for din religion. Frygt Allah.

Lad venligst være med at disrespektere den muslimske religion på denne måde. Jul er en fejring for kristne ikke for muslimer. Du har de dage, hvor I fejrer jeres højtider. Forbliv tro mod din religion.

Vis dette opslag på Instagram Happy holidays from mine to yours enjoy the festive season Et opslag delt af Amir Khan (@amirkingkhan) den 24. Dec, 2019 kl. 4.01 PST

De voldsomme kommentarer fra både muslimer og kristne blev for meget for den tidligere verdensmester.

Så 33-årige Amir Khan røg på Twitter og sendte et stød af sted mod sine kritikere.

»Jeg er så chokeret over al den had, jeg får på Twitter og Instagram, fordi jeg ønskede alle en en glædelig jul og postede et billede af min familie i juletøj.«

»Jeg vil bare sige til de mennesker; 'jeg giver ikke en f..k'.

So shocked by all the hate I’m getting on my Twitter & instagram for wishing everyone Merry Christmas and posting a picture with my family in Christmas outfits. Just want to tell those people ‘I don’t give a f**k’ — Amir Khan (@amirkingkhan) December 26, 2019

Amir Khans rekordliste byder på 32 sejre og fire nederlag.

Han er tidligere verdensmester i de store bokseforbund WBA, WBC og IBF.

Han blev ved OL i 2004 historien yngste britiske bokser til at tage en olympisk medalje.

I 2008 mødte Amir Khan danske Martin Kristjansen - den kamp måtte stoppes i syvende omgang, da danskeren ikke længere var i stand til at forsvare sig.