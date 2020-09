Der er noget godt i gære i Aarhus.

Det virker der i hvert fald til at være bred enighed om hos AGF efter mandagens 4-2-sejr over Vejle.

Jo, jo, det blev lidt spændende, da AGF'erne sløsede, og lod Vejle komme ind i kampen, men sejren blev alligevel halet i land.

»Vi er jo vanvittigt gode. Vi kommer komfortabelt foran 3-0, og alle forventer, vi skal vinde sådan en kamp. Det gør vi også selv. Men de første kampe er altid svært. Det har vi set med nederlag til FCK og FCM. Det er lidt ærgerligt, de får de to mål, men det brænder ikke på, synes jeg. Vi vinder en fortjent sejr,« siger målscorer Patrick Mortensen om AGF-holdet og tilføjer:

»Jeg synes, vi har spillet rigtig mange gode kampe det seneste års tid. Vi spiller en god gang fodbold. Vi har en masse energi i holdet og en masse power. Vi prøver at angribe dem lidt højt i perioder og får skabt de chancer. Frederik Tingager kommer igen på scoringstavlen. Det tegner i hvert fald rigtig godt,«



Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger



AGF vandt bronze i sidste sæson, og derfor er forventningerne til holdet skruet en anelse i vejret forud for denne omgang af Superligaen. Med fine forstærkninger såsom Patrick,Olsen, der spillede en stor kamp, lader det til, at AGF er i gang med bygge på sidste sæsons succes.

»Patrick laver nogle skift og nogle afleveringer, som viser, at han har forstået, hvad vi er for et hold. Og det er ikke noget, man bare lige gør. Det var selvfølgelig et enormt højt niveau fra hans side og se ud som om, han altid har været AGF-spiller;« siger David Nielsen.



Nielsen så et anderledes AGF-hold. Et 'nyt' AGF.



»Sjren var meget, meget vigtig. Men endnu bedre så vi noget fra vores hold, som jeg godt kunne lide i første halvleg. Det var en anden type AGF-hold, der spillede godt på en anden måde, end vi gjorde sidste år,« siger David Nielsen og uddyber:

»Vi får spillet bolden lidt højere oppe i banen, før vi sætter den på spil. Og det giver os meget mere kvalitet på indspillene og de vendinger, vi får slået. Der er en god intensitet på bolden, selvom vi bruger en ekstra aflevering. Det er rigtig godt at se,« siger han.

Han indrømmer, at han selv var med til at gøre kampen spændende med flere udskiftninger i håbet om at skåne et par spillere inden Europa League-opgøret torsdag mod slovenske NS Mura.



»Den eneste grund til, at kampen ændrer karakter, er, at jeg tager mig den luksus efter 60 minutter og tænker 'det skal kunne lade sig gøre at vinde den her kamp. Vi skal ud i en militæroperation til Slovenien torsdag, og der får vi behov for det'«



»Vi får revet den hjem til sidst, og det er ikke særligt kønt. Men de skal ikke have det hjørnespark, de scorer efter, fordi der er frispark på Kevin (Diks, red.), så det er ret simpelt. Men det var et fantastisk tidspunkt, Benjamin Hvidt vælger at score sit første AGF-mål på.«