Christian Eriksen er ny Manchester United-spiller.

Det blev offentliggjort fredag eftermiddag, da den danske landsholdsspiller blev præsenteret på storklubbens hjemmeside.

Den 30-årige stjerne er naturligvis jublende glad for skiftet fra Brentford efter sit kontraktudløb denne sommer.

»Manchester United er en speciel klub, og jeg kan ikke vente med at starte i klubben. Jeg har haft det privilegium at spille på Old Trafford mange gange, men at gøre det i den røde trøje bliver selvfølgelig en fantastisk følelse,« siger Christian Eriksen.

I Manchester United får han den nytiltrådte manager Erik ten Hag som træner.

Hollænderen kommer med en fortid i Ajax, hvor Christian Eriksen også har spillet. I vinter genoptrænede han også i den hollandske storklub som en del af sit comeback til fodbolden efter sit hjertestop i Parken sidste sommer.

»Jeg har set Eriks arbejde i Ajax og ved, at han er meget detaljeorienteret og forberedelse, som ham og staben går op i hver dag. Det er tydeligt, at han er en fantastisk træner. Efter at have snakket med ham og hørt om hans vision og måden, han gerne vil spille på, er jeg blevet endnu mere begejstret over, hvad fremtiden bringer.«

»Jeg har stadig meget store ambitioner, og der er en masse, som jeg ved, jeg kan opnå, og det er det perfekte sted at fortsætte rejsen,« lyder det fra Eriksen.

Christian Eriksen har fået en kontrakt på tre år i Manchester United.