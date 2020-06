Så åbnede han målkontoen, Martin Braithwaite.

Den 29-årige landsholdsspiller blev den tredje dansker til at score i Barcelona-trøjen efter Allan Simonsen og Michael Laudrup, da han lørdag aften scorede til 2-0 i Barcelonas 4-0-sejr ude over Mallorca.

Danskeren havde desuden endnu en god chance i kampen, hvor han startede inde, til trods for at de spanske medier havde gættet på, at trioen med Lionel Messi, Antoine Griezmann og Luis Suárez ville starte som fronttrio, når sidstnævnte var vendt tilbage efter fem måneders skadepause.

Braithwaite forviste dog Luis Suarez til en bænkplads, og chancen greb han fornemt, hvis man tager et kig over de fire store spanske sportsmedier.

Krammere og high fives til den tredje dansker i historien, der scorer et mål for FC Barcelonas herrehold. Foto: ALBERT GEA Vis mere Krammere og high fives til den tredje dansker i historien, der scorer et mål for FC Barcelonas herrehold. Foto: ALBERT GEA

Marcas læsere har således muligheden for at stemme med en pil op eller en pil ned på samtlige Barcelona-spillere, og hos deres læsere er Braithwaite i skrivende stund nummer to på den liste efter kampen i går.

Lionel Messi, der scorede og lagde op til to kasser, topper som kampens bedste spiller ifølge Marcas læsere, men interessant er det, at franske Antione Griezmann ligger i bunden. Som den eneste har han flere pile nedad end opad på Barcelona-holdet. Og Griezmnann vender vi tilbage til.

B.T.s egen dom over Martin Braithwaite kan du læse her.

I Marcas egen bedømmelse af kampen er det danskeren, der stikker af sted med 'on fire'-beskrivelsen. Avisen noterer sig, at Braithwaite spillede en halv time mere end Griezmann, og at man ikke nødvendigvis troede på danskeren, når han sagde, han ville blive i Barcelona i lang tid endnu.

»Men Braithwaite er startet stærkt,« skriver de.

AS skriver, at Braithwaite startede lidt anonymt, men at han med målet blomstrede. Og så minder det lidt om en anden skandinav i Barcelona.

»Han har allerede lavet meget mere, end Boateng (Kevin-Prince, red.) gjorde i sidste sæson. I det mindste er danskeren kommet for at hjælpe holdet. Det lugter af Larsson (Henrik 'Henke' Larsson, red.).«

Her er der lidt kritik at finde om Antoine Griezmann, der 'ikke viste sig meget på banen'. Mediet mener, at han er 'i ingenmandsland', da han stadig mangler nogle automatismer i offensiven.

Henrik 'Henke' Larsson spillede to sæsoner i Barcelona og spillede en stor rolle i Champions League-finalen i 2006. Foto: LLUIS GENE Vis mere Henrik 'Henke' Larsson spillede to sæsoner i Barcelona og spillede en stor rolle i Champions League-finalen i 2006. Foto: LLUIS GENE

Hos Mundo Deportivo har man også rosende ord til overs for danskeren, der roses for sin eksplosivitet og forpligtelse til holdet med og uden bold. 'En torpedo uden æstetiske bekymringer' bliver han kaldt.

Rundturen sluttes hos Sport.es, de uddeler karakterer fra 1-10, og Braithwaite lander på et 7-tal, hvor han blandt andet roses for at give en hjælpende hånd til Jordi Alba med at håndtere Mallorcas Takefusa Kubo.

En håndfuld spillere får sig et 8-tal, mens et par stykker lander på en 6'er – blandt andre Antoine Griezmann, som Sport mener laver et fint stykke arbejde for holdkammeraterne, men ikke selv bliver set meget.