Efter et års fravær er Vejle Boldklub tilbage i Superligaen. Det skete med en hjemmesejr over Nykøbing FC.

Vejle Boldklub er tilbage i landets bedste fodboldrække.

På hjemmebane blev det tirsdag aften til en 1-0-sejr over Nykøbing FC på et langskudsmål af Ylber Ramadani.

Samtidig gjorde Viborg FF ellers sit for at bevare lidt spænding ved at vinde 4-1 hjemme over Vendsyssel FF.

Men da der er ni point mellem nummer et og to i 1. division, kan Vejle ikke længere hentes med to runder tilbage af sæsonen.

Gennem et stykke tid har Vejle lignet oprykkeren fra den næstbedste række. Men fra starten af opgøret mod Nykøbing var det svært at få øje på.

Afleveringerne var upræcise, og en reel scoringsmulighed var der ikke i første halvleg, hvor Vejle-træner Constantin Galca var ved at råbe sig hæs.

Fra starten af anden halvleg så Vejle bedre ud, og det udmøntede sig i et par fine optræk til chancer.

Og efter 57 minutter brød jublen løs på stadion, da Yannich Storch i Nykøbings mål tabte Ylber Ramadanis langskud ind i eget net. Et kæmpe drop af keeperen.

Knap ti minutter senere havde Mathias Kristensen en stor chance for at udligne, men den 201 centimeter høje angriber headede akkurat sit forsøg forbi mål.

Mod slutningen forsøgte udeholdet at bringe flere folk fremad for at fremtvinge en udligning, men i stedet gav det blot mere plads til hjemmeholdets offensive kræfter.

Vejle-angriberen Kjartan Finnbogason var et par gange tæt på at øge føringen, men Yannick Storch viste større årvågenhed end tidligere i halvlegen.

Med 1-0-sejren kan Vejle fejre, at oprykningen til Superligaen er en realitet.

/ritzau/