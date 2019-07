Mauricio Pocchetino holdt sig ikke tilbage.

»Måske skal klubben ændre min jobtitel - for nu er mit job kun at træne holdet,« sagde Tottenham-træneren.

Det var efter tirsdagens 1-0-sejr over Real Madrid i en træningskamp, at ordene faldt på et pressemøde.

Her fik Mauricio Pocchetino flere spørgsmål til den aktuelle transfersituation, og så lukkede han op.

Soccer Football - International Champions Cup - Juventus v Tottenham Hotspur - Singapore National Stadium, Singapore - July 21, 2019 Tottenham manager Mauricio Pochettino before the match REUTERS/Feline Lim Foto: FELINE LIM Vis mere Soccer Football - International Champions Cup - Juventus v Tottenham Hotspur - Singapore National Stadium, Singapore - July 21, 2019 Tottenham manager Mauricio Pochettino before the match REUTERS/Feline Lim Foto: FELINE LIM

Han lagde udtrykkeligt vægt på, at han ikke længere udfører en egentlig manager-rolle i Tottenham. Hvor man træner holdet - og sælger og køber spillere.

»Spillersalg er ikke noget, jeg tager mig af. Det er noget klubben gør. Og måske har de tænkt sig at ændre min jobtitel,« gentog han:

»Jeg styrer det ikke. Jeg ved intet om situationen hos mine spillere: Om der skal købes eller sælges spillere, om der skal forlænges kontrakter eller ej. Det er ikke i mine hænder. Det ligger hos Daniel Levy (Tottenham-boss, red.) I øjeblikket træner jeg dem bare og forsøger at få det bedste ud af dem.«

På det opsigtsvækkende pressemøde spurgte flere journalister flere gange ind til, om det virkelig kunne passe, at Mauricio Pocchetino intet har med spillersalg at gøre.

»Det er ikke et spørgsmål, I skal stille mig. Det skal I stille til klubben.«

Spørgsmålene blev dog ved med at hagle ned over Tottenham-manageren/træneren: 'Hvorfor har det ændret sig?' 'Hvornår har det ændret sig?'

Én journalist udbrød: 'Det er svært at tro på. En manager må da have noget at sige i forhold til, hvem der kommer og går?'

Her brød Tottenhams pressechef dog ind med et 'jeg tror, at han har svaret på det spørgsmål to-tre gange'.

Herefter afrundede Mauricio Pocchetino ved at udpensle forholdene i klubben i forhold til mulige køb og salg af spillere.

»Jeg beskrev bare situationen for at gøre det tydeligt, at det ikke er mig, der kan give jer de svar, I vil have,« lød det fra ham.

Tottenham har i dette transfervindue sat transferrekord med købet af Tanguy Ndombele.

Holdet vandt i øvrigt kampen med 1-0 over Real Madrid.